Isparta'da 50 Bin Metrekarelik Alanda Büyük Düzenlemeler

Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı Gün ve Gece Görünümüyle Isparta'ya Yeni Bir Soluk Getiriyor
Isparta Belediyesi, uzun yıllardır bakımsız kalmış ve yok olmaya yüz tutmuş doğa harikası, şehrin gurur kaynağı Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nı yeniden düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.
Bölge Yeniden Hayat Buluyor
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin ilmek ilmek dokunduğunu söyleyerek, “Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanımız gecesi ve gündüzüyle bambaşka oldu” dedi.
50 Bin Metrekarelik Alanda Büyük Düzenlemeler
50 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle dere üzerine köprüler, yaya yolları, çocuklar için mini lunapark, yetişkinler için çay bahçesi oluşturuldu. Belediye, Isparta halısı Köşe Göbek deseniyle 49,599 adet begonit taş kullanarak kültürel mirası tanıtıyor ve yaşatıyor.
Doğaya Saygılı Bir Yaklaşım
Belediye, doğanın dokusuna saygı göstererek malzemelerin çoğunu kendisi üretti. Ayrıca, alanda hiç ağaç kesilmeden yeni bitkiler dikildi.
Bölge Geceleri de Keyifli Bir Mekan
Gece aydınlatmaları ve renkli ışıklarla Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, gece ziyaretçilerini de ağırlayabilecek.
Yeni Şelale ve Havuzlar
Bölgede bulunan şelalelere yenileri eklenirken havuzlar fıskiyeler ve renkli aydınlatmalarla donatıldı.
Bölgeye Restoran da Yapılıyor
Ayrıca, 31 Aralık 2023'te açılması hedeflenen restoran bölgeye ayrı bir cazibe katacak.
Yeniden Hayata Kazandırılan Bölge Açılışla Hizmete Sunuldu
Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni hali görkemli bir açılışla hizmete sunuldu.
Protokol ve Vatandaşlar Belediye Başkanı Başdeğirmen'e Teşekkür Etti
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni haliyle gurur duyarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.
Vatandaşlar: "Allah Razı Olsun"
Vatandaşlar, bölgelerinin güzelliklerini keşfetmekten mutlu oldular ve belediyenin çalışmalarını övdüler. "Allah razı olsun, çok güzel bir belediyecilik örneği" dediler.
Isparta Belediyesi, uzun yıllardır bakımsız kalmış ve yok olmaya yüz tutmuş doğa harikası, şehrin gurur kaynağı Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nı yeniden düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.
Bölge Yeniden Hayat Buluyor
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin ilmek ilmek dokunduğunu söyleyerek, “Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanımız gecesi ve gündüzüyle bambaşka oldu” dedi.
50 Bin Metrekarelik Alanda Büyük Düzenlemeler
50 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle dere üzerine köprüler, yaya yolları, çocuklar için mini lunapark, yetişkinler için çay bahçesi oluşturuldu. Belediye, Isparta halısı Köşe Göbek deseniyle 49,599 adet begonit taş kullanarak kültürel mirası tanıtıyor ve yaşatıyor.
Doğaya Saygılı Bir Yaklaşım
Belediye, doğanın dokusuna saygı göstererek malzemelerin çoğunu kendisi üretti. Ayrıca, alanda hiç ağaç kesilmeden yeni bitkiler dikildi.
Bölge Geceleri de Keyifli Bir Mekan
Gece aydınlatmaları ve renkli ışıklarla Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, gece ziyaretçilerini de ağırlayabilecek.
Yeni Şelale ve Havuzlar
Bölgede bulunan şelalelere yenileri eklenirken havuzlar fıskiyeler ve renkli aydınlatmalarla donatıldı.
Bölgeye Restoran da Yapılıyor
Ayrıca, 31 Aralık 2023'te açılması hedeflenen restoran bölgeye ayrı bir cazibe katacak.
Yeniden Hayata Kazandırılan Bölge Açılışla Hizmete Sunuldu
Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni hali görkemli bir açılışla hizmete sunuldu.
Protokol ve Vatandaşlar Belediye Başkanı Başdeğirmen'e Teşekkür Etti
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni haliyle gurur duyarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.
Vatandaşlar: "Allah Razı Olsun"
Vatandaşlar, bölgelerinin güzelliklerini keşfetmekten mutlu oldular ve belediyenin çalışmalarını övdüler. "Allah razı olsun, çok güzel bir belediyecilik örneği" dediler.