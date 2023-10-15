Isparta'da 50 Bin Metrekarelik Alanda Büyük Düzenlemeler

Isparta Belediyesi, uzun yıllardır bakımsız kalmış ve yok olmaya yüz tutmuş doğa harikası, şehrin gurur kaynağı Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nı yeniden düzenleyerek vatandaşların hizmetine sundu.Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin ilmek ilmek dokunduğunu söyleyerek, “Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanımız gecesi ve gündüzüyle bambaşka oldu” dedi.50 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle dere üzerine köprüler, yaya yolları, çocuklar için mini lunapark, yetişkinler için çay bahçesi oluşturuldu. Belediye, Isparta halısı Köşe Göbek deseniyle 49,599 adet begonit taş kullanarak kültürel mirası tanıtıyor ve yaşatıyor.Belediye, doğanın dokusuna saygı göstererek malzemelerin çoğunu kendisi üretti. Ayrıca, alanda hiç ağaç kesilmeden yeni bitkiler dikildi.Gece aydınlatmaları ve renkli ışıklarla Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, gece ziyaretçilerini de ağırlayabilecek.Bölgede bulunan şelalelere yenileri eklenirken havuzlar fıskiyeler ve renkli aydınlatmalarla donatıldı.Ayrıca, 31 Aralık 2023'te açılması hedeflenen restoran bölgeye ayrı bir cazibe katacak.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni hali görkemli bir açılışla hizmete sunuldu.Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeni haliyle gurur duyarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.Vatandaşlar, bölgelerinin güzelliklerini keşfetmekten mutlu oldular ve belediyenin çalışmalarını övdüler. "Allah razı olsun, çok güzel bir belediyecilik örneği" dediler.