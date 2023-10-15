Isparta Şehir Hastanesi'nde Ev Hemodiyalizi Ünitesi Hizmete Girdi

Isparta Şehir Hastanesi, Ev Hemodiyalizi ünitesini hizmete açtı. Ev hemodiyalizi, hastanede hemodiyaliz eğitimi alan hastaların, eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi evlerinde diyaliz yapabilmesini sağlayan bir hizmettir.Evde hemodiyaliz, diyaliz hastalarının tedavilerini hastane dışında kendi kendilerine yapmalarına imkan tanır. Bu sayede hastalar, diyaliz sürelerini daha uzun ve sık yapabilirler, böylece kanlarındaki toksik maddelerin temizlenmesi daha etkili bir şekilde gerçekleşir. Bu tedavi sayesinde hastaların ilaç kullanımı azalır, kansızlık gibi sorunlar düzelir ve genel sağlık durumları iyileşir. Ayrıca, hastaların hastaneye gitme ihtiyacı azaldığı için enfeksiyon riski de azalır.Ev hemodiyalizi, hastaların diyaliz süreçlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Aynı zamanda hastalar, tedavilerini aileleriyle birlikte evde gerçekleştirme fırsatına sahip olurlar, bu da sosyal bağlarını güçlendirebilir. Evde hemodiyaliz, hastaların daha huzurlu bir şekilde tedavi almalarını sağlayarak yaşam kalitelerini artırır.