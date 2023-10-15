Elmada 1 Milyon 250 Bin Tonluk Rekolte Bekleniyor

Türkiye'nin elma üretiminde büyük bir paya sahip olan Isparta ilinde, lezzeti ve aroması ile ünlü Isparta elması hasat zamanı. Bu yıl beklenen rekolte 1 milyon 250 bin ton elma üretimiyle oldukça yüksek.Isparta, Türkiye'nin elma üretiminin dörtte birini karşılıyor ve Isparta elması coğrafi işaret ile koruma altında. Bu özel meyve, her yıl binlerce tonluk rekolte ile hasat ediliyor. Hasat mevsimi, bölgedeki çiftçiler ve üreticiler için önemli bir dönem ve aynı zamanda ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor.Isparta'da bu yıl beklenen rekolte oldukça yüksek. 1 milyon 250 bin ton elma üretimi, hem iç piyasayı destekleyecek hem de dışa ihracat için önemli bir kaynak olacak. Isparta elması, tatlılığı, sulu dokusu ve benzersiz aromasıyla tüketiciler tarafından tercih ediliyor.Elma hasadı, bölgedeki çiftçiler için emek yoğun bir süreçtir. Hasat zamanı geldiğinde, binlerce kişi elma ağaçlarının altında toplanır ve bu değerli meyveyi toplar. Ardından, elma pazarlara ve işleme tesislerine sevk edilir.Isparta'da elma hasatı, sadece tarımsal bir faaliyetin ötesinde, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik bir olayıdır. Isparta elması, bu güzel şehrin sembolüdür ve yerel ekonomiye büyük bir katkı sağlar.Hasatın devam ettiği bu dönemde, Isparta çiftçilerine ve üreticilere bol bereketli bir hasat dileriz. Isparta elması, hem yerel hem de ulusal düzeyde değerli bir tarım ürünü olarak önemini sürdürmektedir.