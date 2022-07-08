TARİHİ PINAR PAZARINDA UNUTULMAZ GECE.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün daveti üzerine Eğirdir Tarihi Pınar Pazarında konser veren O Ses Yarışmacısı Ertuğrul Kiraz sahne performansıyla herkesi büyüledi.Tarihi Pınar Pazarı panayır alanında gerçekleşen programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat : 21.30’da başlayan konserde sahne alan Ertuğrul Kiraz seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla müzik severleri ve halkı coşturdu.Geç saatler olmasına rağmen vatandaşlar Kiraz’ın konserini bırakmadı. Eğirdir’de unutulmaz bir gece çıkaran o Ses yarışmacısı Ertuğrul Kiraz ve orkestrasını tebrik eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)