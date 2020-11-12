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Geleceğe Nefes Kampanyası

Geleceğe Nefes Kampanyası
TÜRKİYE
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Geleceğe Nefes Kampanyası
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Isparta’da 13 ayrı ağaçlandırma sahasında 20 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu. Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik kapsamında lavanta ve gül fidanları da toprakla buluştu.
Davraz Kayak Merkezi ağaçlandırma sahasında saat: 11.11’de başlayan törene başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Borsamızı temsilen ise Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan iştirak etti.
Törendeki konuşmasında son 8 aydır yaşanan pandemi sürecinin, insanoğluna doğadan kaçamayacağını, topraktan uzaklaşamayacağını bir kez daha hatırlattığını belirten Vali Seymenoğlu bu etkinliği, aslında zaman içinde doğaya karşı yapılan haksızlığın bir telafisi olarak gördüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi, Vali Seymenoğlu ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturulup can suları verildi. Konuyla ilgili bilgi ve tecrübelerini Sayın Valimiz Seymenoğlu’yla paylaşan Borsamız Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan, bu kampanyanın gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak adına büyük önem arz ettiğini ifade etti.
Törende, Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma projesi kapsamında dikimlerine başlanan lavantalara ek olarak 5 bin lavanta fidanı daha toprakla buluşturuldu.


 
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