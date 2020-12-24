İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Ömer Seymenoğlu bu ziyaretlerde koronavirüs salgınıyla mücadeleye öncülük yapan sağlık çalışanlarını da yalnız bırakmıyor. Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Seymenoğlu, ilçede ilk önce Sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Hastalarını iyileştirmenin yanında filyasyon çalışmalarında da canları pahasına fedakarca mücadele eden doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine kadar tüm sağlık çalışanlarına özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.İlçe Kaymakamı Onur Alimoğlu ile birlikte, asayişin sağlanmasının yanında pandemiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da gece gündüz fedakarca görev yapan Jandarma ve Emniyet birimlerini ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Jandarma ve Emniyet personeline yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ederken, pandemi denetimlerine de aralıksız devam etmelerini istedi.İlçede son olarak hükümet konağındaki kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen Vali Seymenoğlu, çalışanlardan alınan tedbirlere eksiksiz olarak uyulmalarının yanında özellikle MASKE+MESAFE+TEMİZLİK konularında alınan tedbirlere titizlikle dikkat etmelerini isteyerek çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.Gelendost Kaymakamlığı