EĞİRDİR GÖLÜ’NÜ BEKLEYEN TEHLİKE

CHP’Lİ HALICI: “GÖL ALARM VERİYOR, ACİL ÖNLEM ALINMALI”

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü’nü gündeme taşıdı. “Eğirdir Gölü kurursa, ne çocuklarımıza ne de torunlarımıza hesap verecek yüzümüz olmaz” dedi.



Tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak tüm dünyanın mücadele ettiği küresel ısınmadan Türkiye’de kendi payına düşeni alıyor. Buzulların erimesi, göllerin kuruması bunların en net göstergesi. Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü’nde de su çekilmeleri her geçen yıl gözle görülür biçimde artıyor. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı da Eğirdir Gölü’ndeki su çekilmelerine “önlem alınmalı” sözleriyle dikkat çekti.

“İKTİDAR KULAK TIKIYOR”

Eğirdir Gölü’nde su çekilmesi konusundaki sıkıntıya dikkat çeken Başkan Halıcı, “Eğirdir Gölü son 5 yılda su seviyesi olarak yaklaşık 2 metre azaldı. Bunun şimdiden önüne geçilmesi lazım. Ancak iktidarın bu konuda da kulak tıkadığını görüyoruz. Hiçbir eylem planı hazırlanmadı.” Dedi.

“KURAKLIKTAN DOLAYI KİRLİLİĞİ KONUŞAMIYORUZ”

Eğirdir Gölü’nün tek sorununun kuraklık olmadığını da şu sözlerle ifade etti CHP’li Halıcı: “Eğirdir Gölü’nde kirlilik de ciddi bir sorun halinde. Ancak biz kuraklık nedeniyle kirliliği konuşamıyoruz. Çünkü gölü kaybediyoruz. Bir eylem planı hazırlamanın zamanı geldi ve geçiyor.”

“GELECEK NESİLLERE HESAP VEREMEYİZ”

Şehirdeki bileşenlere seslenen Başkan Halıcı sözlerini, “Şehrin bileşenleri bir an önce oturup bu kıymetli gölü kurtarmak için çalışma yapmak zorunda. Eğirdir Gölü’nde gerekli çalışmalar yapılmadığı taktirde ne çocuklarımıza ne de torunlarımıza hesap veremeyiz.” şeklinde noktaladı.



