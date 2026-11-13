Isparta'da Doğalgaz Sevinci: Merkeze Bağlı 11. Köy Olan Gelincik Doğalgaza Kavuştu!

Isparta'da Doğalgaz Sevinci: Merkeze Bağlı 11. Köy Olan Gelincik Doğalgaza Kavuştu!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.11.2026 19:10
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Isparta'da Doğalgaz Sevinci: Merkeze Bağlı 11. Köy Olan Gelincik Doğalgaza Kavuştu!

Isparta’da köylerin altyapısını güçlendirme ve modern yaşam standartlarını kırsala taşıma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Gelincik köyü, doğalgaz hizmetine kavuşan 11. köy oldu.
Isparta Valisi Abdullah Erin’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle, Gelincik köyünde doğalgaz altyapısı tamamlanarak ilk meşale yakıldı ve hizmete açıldı. Törende vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, temiz ve konforlu enerjinin köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hanım Bacılarımızın ve Annelerimizin İşlerini Kolaylaştıracak"

Doğalgazın insan hayatını ve günlük yaşamı son derece kolaylaştıran modern bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Vali Abdullah Erin, özellikle ev kadınlarının iş yükünü hafifletecek bu yatırımın önemine vurgu yaptı. Yapılan konuşmada şu ifadelere yer verildi:
"İnsanların hayatını kolaylaştıran, özellikle hanım bacılarımızın, annelerimizin işlerini son derece kolaylaştıran temiz enerji olarak nitelendirdiğimiz doğalgazın köyümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Merkeze bağlı 11. köyümüze doğalgazı getirmiş olduk. Gelincik köyümüzde bu güzel, modern, temiz hizmetten inşallah istifade etmiş olacağız. İşinizi kolaylaştırsın, bereketli olsun, kazasız belasız inşallah bu hizmetten istifade edersiniz."

Emeği Geçenlere Teşekkür

Kırsal bölgelerde hayata geçirilen bu tür dev yatırımların, devletin güçlü koordinasyonu ve kurumlar arası uyumlu çalışmasıyla gerçekleştiğine işaret eden Vali Erin, projenin hayata geçmesinde emeği bulunan devlet yetkililerine ve kurumlara şükranlarını sundu:
"Bu hizmetlerin hepsinin gerçekleşmesinin tabii mimarı çok kıymetli, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen değerli bakanlarımıza, bu hizmetlerin takibini elden bırakmayan vekillerimize, emeği olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Doğalgazımız hayırlı ve mübarek olsun."
Gelincik köyünde düzenlenen coşkulu açılış töreni, köy sakinlerinin duyduğu memnuniyet ve dualarla sona erdi.
 
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