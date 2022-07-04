Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş, Isparta Ticaret Borsası’na ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’dan Borsamız faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı.Valimiz Sayın Baruş’u ağırlayan Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan Borsamız faaliyetleri ile tarım sektöründe yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında fikirlerini sundu. Ziyarette Borsamız bünyesinde kurulun elektronik satış salonunu inceleyen Vali Baruş’a acentası olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve çalışma süreçleri hakkında bilgi verildi.Ziyareti, iyi dilek ve temennilerle son buldu.