Isparta Belediyesinin 3 yıl önce başlattığı kurbanlarını alan ancak kesemeyecek durumda olan yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve buna benzer mazeretleri bulunan vatandaşların kurbanlarını bayramın birinci gününde kesilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından başlatılan uygulama kapsamında bu Kurban Bayramında da mahallelerde görev yapacak 10 ayrı kurban kesim ekibinde 20 kasap ve 3 veteriner hekim olmak üzere toplam 23 kişi görev alacak. Mahalle Muhtarları ve belediyeye kurbanlarının kesilmesi için yapılan müracaat sayısı ise 95 kişiye ulaştı. Ekipler kurban kesimlerini vatandaşların istedikleri yerde ve evlerine giderek gerçekleştirecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurban kesiminin bayram namazının kılınmasının hemen ardından ilk gün içerisinde yapılacağını söyledi. Amaçlarının kurbanını alıp da kesemeyen yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarını vaktinde kesmek olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “Bu Kurban Bayramında da kurbanlarını kesemeyecek yaşlılarımız, engellilerimiz gibi mazereti bulunan vatandaşlarımız bizlere isimlerini yazdırdılar. Muhtarlıklarımız kanalıyla isimler geldi, bu vatandaşlarımızın kurbanlarının kesimi noktasında ekiplerimizi hazırladık. Vatandaşlarımızın kurbanları bayramın ilk günü kesilmiş olacak” dedi.