Isparta, Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 29’uncu kenti oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak 2022 dönemi ihracat verilerini yayımladı. Isparta, anılan dönem içerisinde 37 milyon 045 bin 90 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu veri ile Isparta Türkiye’de en yüksek ihracat yapan 29’uncu kent oldu.



İhracatta artış grafiği

Isparta 2021 yılının Ocak ayında 31 milyon 326 bin 18 dolar değerinde ihracat yapmıştı. Buna göre 6 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. Isparta’nın Aralık 2021 ihracatı ise 35.9 milyon dolar idi. Totalde Isparta’nın dış ticarette ihracat artışı başarısı devam ediyor.



Kent Oca.’22 Sıra Toplam



Antalya 150.137,60 15 150.137,60

Isparta 37.045,90 29 37.045,90

Afyon 30.342,79 37 30.342,79

Burdur 23.850,29 41 23.850,29



Düzey 2- TR 61 bölgesinde ihracat yüzde 1,6 geriledi

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında 200 milyon 933 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 204 milyon 185 bin dolar idi. Değişim oranı (eksi) yüzde 1,6 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



Isparta-İhracat-2022 Yılı

Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 37.045,90



Toplam 37.045,90

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Isparta-İhracat-2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Toplam 440.204,12



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Isparta’nın Ocak 2022 İhracatı: 37.045,90 dolar

Isparta’nın Ocak 2021 İhracatı: 31.326,18 dolar

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Isparta’nın Aralık 2021 ihracatı: 35 milyon 978 bin 73 dolar

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