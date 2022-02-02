En Güzel Kahvaltılık Modelleri
Kahvaltılık modelleri oldukça zengin ürün çeşitliliği ile tüm herkesi cezbeden ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Herkesin evlerinde sevdikleriyle birlikte en mutlu sofralarda kullandıkları kahvaltı takımlarının modelleri de her zevke hitap edecek türdedir.
Kahvaltılık takımlar genelde 6 kişilik ve 12 kişilik set olarak satışa sunulur. Kalabalık sofralar için genelde 12 kişilik takımlar daha uygundur. Bir de 4 ve 8 kişilik takımlar da mevcuttur. Ailedeki birey sayısına göre tek ya da bu takımları çift olarak almak mümkün.
Kahvaltılık modelleri ürünün malzemesine göre de cam, porselen veya seramik ve hatta bambu veya ahşap olarak da tercih edilebilir.
Kahvaltılık Takımları Fiyatları
Modelleri ve cinsleri değişkenlik gösteren kahvaltılık takımların her bütçeye uygun fiyat yelpazesi mevcuttur. Siz ne tür bir kahvaltı setine sahip olmak istiyorsanız ona göre bir fiyatlandırma oluşacaktır. Kullanım kolaylığı, tasarımı ve malzemesine göre ürün incelenmeli ve ona göre bir seçim yapmakta yarar vardır.
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