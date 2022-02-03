Yaş sebze ve meyvede ihracat rekoru kırıldı

Isparta Ocak 2022’de yaş sebze ve meyvede 5 milyon 307 bin 67 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Meyve- sebze mamullerinde ise bu değer 603 bin dolar olarak kaydedildi. Türkiye’nin meyve bahçesi olan Isparta’da ‘tarıma dayalı sanayinin kurulmasının ne denli hayati değer taşıdığı’ bir kez daha gün ışığına çıktı.



-Tekstil ve iklimlendirme sanayinin yükselişi

Isparta anılan dönem içerisinde 3 milyon 044 bin dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdi. Hazırgiyim ve konfeksiyonda bu oran 1 milyon 647 bin dolar oldu. İklimlendirme sanayisinin ihracatı ise 1 milyon dolar bandına yaklaştı: 997 bin dolar



-Makine aksamları rekor kırdı

Isparta makine ve aksamlarında 4 milyon dolar değerinde ihracat gelirine ulaştı. Kimyevi maddeler ve mamullerinde bu oran 4 milyon 046 bin dolar olarak gerçekleşti. Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 1.6 milyon dolar gelir elde edildi.



Sektör Oca.’22 Toplam



Yaş Meyve ve Sebze 5.307,67 5.307,67

Madencilik Ürünleri 5.103,98 5.103,98

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 4.046,29 4.046,29

Makine ve Aksamları 4.003,03 4.003,03

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.543,14 3.543,14

Tekstil ve Hammaddeleri 3.044,31 3.044,31

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.683,50 1.683,50

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.647,55 1.647,55

Halı 1.411,60 1.411,60

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 997,37 3.997,37

İklimlendirme Sanayii 979,32 979,32

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 856,91 856,91

Meyve Sebze Mamulleri 603,54 603,54

Süs Bitkileri ve Mamulleri 464,76 464,76

Demir ve Demir Dışı Metaller 142,58 142,58

Çelik 87,50 87,50

Savunma ve Havacılık Sanayii 66,07 66,07

Kuru Meyve ve Mamulleri 38,85 38,85

Otomotiv Endüstrisi 9,44 9,44

Elektrik ve Elektronik 8,26 8,26

Deri ve Deri Mamulleri 0,24 0,24



Toplam 37.045,90 37.045,90

