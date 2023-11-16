

“AİLE’mize Katılmak İsteyen Herkese Kapımız Sonuna Kadar Açık” - Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'den Yanıt

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, 32 Gençlik Bağımsız Taraftar Grubu'nun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Başkan Özdemir, kulüp yönetimi olarak kimseye düşman olmadıklarını ve kulüp menfaatleri için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, "AİLE’mize katılmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Bu açıklama, 32 Gençlik Bağımsız Taraftar Grubu'nun, Fatih Mahallesi Spor Kompleksi açılışına katılan isimleri paylaştığı bir paylaşımın ardından gelmişti. Taraftar grubu, şehirdeki birlikteliği ve başarıları artırmak adına Isparta'nın tek profesyonel takımı Ispartaspor'un çatısı altında tüm kesimleri bir araya getirmeyi umuyorlardı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'in cevabıyla, kulüp yönetimi ve taraftar grubu arasındaki diyalog ve birliktelik konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.