BAŞKANIMIZ BAGEV’ DE BÖLGESEL SORUNLARI DİLE GETİRDİ!..

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BülteniBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) 2020 Mütevelli Heyet Toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ‘nda düzenlendi.BAGEV 2020 Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı 26 Şubat 2020 Çarşamba günü, saat 14.00’ da ATSO’ da gerçekleştirildi. BAGEV üyesi kurum / kuruluş temsilcilerinin bulunduğu toplantıda BAGEV işbirliği ile yapılabilecek çalışmaların önerilerinin bulunduğu çalıştay yapıldı. Bu çalıştay sonunda çıkan faaliyetler BAGEV in 2020 yılı program ve hedefleri olarak karar altına alınacak.Başkanımız Yalçın Kurucu’ ya Yeni Görev;BAGEV in Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında Gerçekleşen Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Kurucu BAGEV Denetim Kurlu Başkanlığına seçildi, ayrıca Başkanımız; söz aldığı konuşmada, Yalvaç Şarkikaraağaç, Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinin başlıca sorunlarını dile getirdi, konuşmasında:• Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kentinin ve Şarkikaraağaç Kızıldağ’ının Batı Akdeniz turizmine kazandırılması gerektiği.• Gelendost elmasının markalaştırılması,• Bölgemizdeki öğrenci sayısının yetersiz olduğu, buralarda bölümlerle alakalı yeni bölümler açılmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağı.• BAGEV’ e bağlıeleman bulma sitesinin bölgemizde tanıtılması ve gerekli olan istihdamın yine bu bölgeden karşılanması gerektiği.Görüşlerini bildirdi.Başkanımız Yalçın Kurucu, İlçemiz yöresel ürünleri tanıtımının yapılması adına Antalya’ ya gelen turistlere yönelik açılacak yöresel freeshop projesinde Yalvaç Standını almış bulunmaktadır.