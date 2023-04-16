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Binbirevler Mahallesi'ne Kapalı Pazaryeri İnşaatı Başladı

Binbirevler Mahallesi'ne Kapalı Pazaryeri İnşaatı Başladı
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  • Isparta Belediyesi Binbirevler Mahallesi'nde Salı Pazarı'nın Üzerini Kapatacak
  • Binbirevler Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri İnşaatı Başladı
  • İlk Adım Fore Kazık Çalışması: Isparta Belediyesi Binbirevler'de Kapalı Pazaryeri İnşa Ediyor
  • Isparta'da Çelik Konstrüksiyondan Oluşacak Kapalı Pazaryeri İçin Çalışmalar Başladı
  • Güneş Enerjisi Santraline Uygun Proje: Isparta Belediyesi Binbirevler'de Kapalı Pazaryeri İnşa Ediyor

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi'nde bulunan Salı Pazarı'nın üzerini kapalı hale getirmek için çalışmalara başladı. Yapının çatısı Güneş Enerji Santraline uygun olarak projelendirildi. İlk olarak zeminde fore kazık çalışması gerçekleştirilen proje kapsamında, çelik konstrüksiyondan oluşacak kapalı pazaryerinin yapısının daha sağlam hale getirilmesi hedefleniyor. Daha önce Çünür ve Mehmet Tönge Mahallelerinde yapılan kapalı pazaryeri projelerinin ardından, Binbirevler Mahallesi de kapalı pazaryeri kazandırıyor. Projenin yüklenici firmasına yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı.
 
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