Isparta Belediyesi Binbirevler Mahallesi'nde Salı Pazarı'nın Üzerini Kapatacak

Binbirevler Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri İnşaatı Başladı

İlk Adım Fore Kazık Çalışması: Isparta Belediyesi Binbirevler'de Kapalı Pazaryeri İnşa Ediyor

Isparta'da Çelik Konstrüksiyondan Oluşacak Kapalı Pazaryeri İçin Çalışmalar Başladı

Güneş Enerjisi Santraline Uygun Proje: Isparta Belediyesi Binbirevler'de Kapalı Pazaryeri İnşa Ediyor

Isparta Belediyesi, Binbirevler Mahallesi'nde bulunan Salı Pazarı'nın üzerini kapalı hale getirmek için çalışmalara başladı. Yapının çatısı Güneş Enerji Santraline uygun olarak projelendirildi. İlk olarak zeminde fore kazık çalışması gerçekleştirilen proje kapsamında, çelik konstrüksiyondan oluşacak kapalı pazaryerinin yapısının daha sağlam hale getirilmesi hedefleniyor. Daha önce Çünür ve Mehmet Tönge Mahallelerinde yapılan kapalı pazaryeri projelerinin ardından, Binbirevler Mahallesi de kapalı pazaryeri kazandırıyor. Projenin yüklenici firmasına yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı.