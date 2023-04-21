Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Tamamlanıyor: İlk Kez Tren Garına Millet Bahçesi Yapılacak

300 Kişilik Cami İnşaatında Sona Yaklaşılıyor: İbadete Açılış Tarihi Belli Oldu

Isparta'da bulunan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları sona ermek üzere. Türkiye'de ilk kez aktif bir tren garına yapılan bahçede, aynı zamanda 300 kişilik taş ve ahşap cami de inşa ediliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirtti. Caminin tamamlanmasıyla birlikte bölgede bulunan kamu kurumları ve vatandaşlara hizmet vereceği düşünülüyor. Millet Bahçesi ve cami projesi, Isparta'ya modern bir alan ve yeni bir mekan kazandırmayı hedefliyor.