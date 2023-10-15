Isparta Şehir Hastanesi'nde Palyatif Günü Düzenlendi

Isparta Şehir Hastanesi'nde Palyatif Günü Düzenlendi
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Isparta Şehir Hastanesi'nde Palyatif Günü Düzenlendi
Isparta Şehir Hastanesi Palyatif Servisi tarafından düzenlenen Palyatif Günü, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Palyatif servisinde yatan hastaları ziyaret ederek başladı.
Başhekimimiz Opr. Dr. M. Zafer DİRİK ve yöneticiler, Palyatif servisindeki hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldılar. Bu etkinlik, hastaların ve ailelerinin duygusal destek ve bilgi alışverişi yapabileceği önemli bir fırsat sunmaktadır. Hastane yönetimi, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için bu tür programları düzenlemeye devam etmektedir.
 
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