Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin: Doğalgaz Hizmeti Tüm Mahallelere Ulaşacak

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile Ak Parti İl Başkanı Serkan Keskin'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kırevleri mahallesinde tamamlanan doğalgaz çalışmalarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, ilçelerine yapılan hizmetlerle ilgili önemli bir müjde verdi. Kırevleri mahallesinde başlatılan doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını belirten Sezgin, bu çalışmanın ardından diğer mahallelerde de benzer çalışmalara başlanacağını ifade etti. İlçeye doğalgazın getirilmesinin halk için büyük bir önem taşıdığını dile getiren Başkan Sezgin, çalışmalara hava şartlarının elverişli olduğu sürece devam edileceğini söyledi.Başkan Sezgin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gelendost'umuza hayırlı olsun. Bu hizmetin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Isparta Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Uğur Gökgöz ve Sayın Osman Zabun ile Ak Parti İl Başkanımız Sayın Serkan Keskin'e şahsım ve halkım adına çok teşekkür ederim. Doğalgaz hizmetiyle ilçemizin yaşam kalitesi daha da artacak."Bu müjdeyle birlikte Gelendost, doğalgazın sunduğu konfor ve ekonomik avantajlara kavuşmaya hazırlanıyor.