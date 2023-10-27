Bugün, 27.10.2023 22:27
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
Isparta Haber
BIST
7706.41
%0.58
EURO
29.7906
%0.07
Altın
1815.741
%1.03
USD
28.19
%0.1
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
TÜRKİYE
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Alet ve Makinaları Resim Sergisi Açtı
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Alet ve Makinaları Resim Sergisi Açtı
TÜRKİYE
Tarih:
26.10.2023 21:28
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Tarım Alet ve Makinaları" başlıklı bir resim sergisi düzenledi. Sergi, Isparta Meydan AVM'de ziyarete açıldı.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Isparta: Millî Mücadele'nin Kararlı Destekçisi
Sonraki Haber »
TCDD, Starbucks'ı Hızlı Trenlerden Kaldırmaya Karar Verdi
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
Isparta'da İki Grup Arasında Meydana Gelen Kavga Kanlı Bitti
24 Ekim 2023
Isparta'da Bıcaklı Kavga: Durumu Ağır!
22 Ekim 2023
Isparta'nın Şehir İçi Ulaşımında Yenilikleri Açıladı
24 Ekim 2023
Isparta'daki Patlamanın Detayları Ortaya Çıktı
23 Ekim 2023
Isparta'da Silahlı Çatışma!
24 Ekim 2023
ISPARTA'NIN EN TEKLİKELİ KAVŞAĞI
20 Ekim 2023
Bir yıl önce gitti, bir daha haber alınamadı
25 Ekim 2023
Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Can Kaybı Arttı
24 Ekim 2023
Isparta Merkezinde Bir Otelde Cep Telefonu Hırsızlığı
22 Ekim 2023
Akaryakıta Zam Geldi! Benzin, Motorin ve LPG'de Son Fiyatlar
21 Ekim 2023
Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Öldü
25 Ekim 2023
Isparta'da Bal Kabağı Hasadı Başladı
23 Ekim 2023
Ispartalılar, Andık Deresi Bezirgen Şelalesi Mesirelik Alanı'nda Piknik ve Manzara Keyfi Yaşıyor
22 Ekim 2023
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Yeni Eğitim Binası Teslim Edildi
24 Ekim 2023
Isparta'da Saç Estetiğiyle Yeniden Tanışın: Protez Saçlarla Doğal Görünüm!
21 Ekim 2023
Isparta'daki İşsizler Bu Habere Dikkat!
25 Ekim 2023
Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt ve Cumhuriyet Kampanyaları!
21 Ekim 2023
Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu
23 Ekim 2023
Isparta'da Eğitimde Özel Bir Adım
22 Ekim 2023
Aranan FETÖ Üyesi Isparta'da Yakalandı
25 Ekim 2023
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2023 Isparta Haber. Tüm hakları saklıdır
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber