Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Alet ve Makinaları Resim Sergisi Açtı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Tarım Alet ve Makinaları" başlıklı bir resim sergisi düzenledi. Sergi, Isparta Meydan AVM'de ziyarete açıldı.