TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasının 1.si ISUBÜ’lü öğrenciler, TEKNOFEST 2020 organizasyonunda ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Organizasyonunda TÜBİTAK-BİDEB’in “Gıda ve Tarım” alanında birinci olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerine ödüllerini verdi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, Mustafa Abdullah Kuş, Atakan Gürman ve Melek Baygın, “Tam Otonom İnsansız Hava Aracı ile Arazi Bilgi Sistemi” isimli projeleri ile TÜBİTAK-BİDEB’ in “Gıda ve Tarım” alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinci oldular.TEKNOFEST 2020 etkinlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ISUBÜ’lü öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.Öğrencilerimizi ve proje danışmanı Prof. Dr. Okan Bingöl’ü başarılarından dolayı tebrik ederiz.