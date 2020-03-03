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ATSO Başkanı Çetin’den Şubat Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi

ATSO Başkanı Çetin’den Şubat Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi
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ATSO Başkanı Çetin’den Şubat Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayı tüketici enflasyonunun, artış beklentilerinin altında kaldığını belirten Başkan Çetin, önümüzdeki süreçte enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesini, arz-tedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının ve kurlardaki artışın etkisinin sınırlı kalmasını dilediğini kaydetti.
TUİK tarafından, 2020 Şubat ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de %0,35, Yİ-ÜFE’de %0,48, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında %12,37, yurt içi üretici fiyatlarında %9,26 olarak açıklandığını belirten ATSO Başkanı Çetin açıklamasında şunları kaydetti;
“Bu verilere baktığımızda Şubat ayında tüketici enflasyonundaki artışın beklentilerin oldukça altında kaldığını görüyoruz. Giyim sektöründeki indirimler, sigara ve alkollü içki fiyatlarında ve akaryakıt fiyatındaki düşüş bu sonuçta etkili olmuştur.
Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler ise % 44,09 ile kabak, %23,76 ile sivri biber, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler %12,58 ile Kazak (erkek için), %11,58 ile domatestir.
En yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşmiş ve bunu %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim izlemiştir. Giyim ve ayakkabı grubunda %4,83, alkollü içecekler ve tütün grubunda %1,34 ve ulaştırma grubunda %0,38 düşüş gözlenmiştir.
Geçtiğimiz aylarda yüksek artışlara konu olan tütün ve enerji fiyatlarında Şubat ayındaki düşüşün enflasyon üzerindeki olumlu etkisi Yİ-ÜFE veya üretici enflasyonunda daha belirgin olmuştur.
Tüketici fiyatı verilerinde ilaç-sağlık grubunda fiyat artışlarının devam ettiği, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatlarda az da olsa gerileme olduğu görülmektedir. Şubat ayında sebze-meyve fiyatlarında mevsimlik artış devam etmiş, ancak domates, kuru soğan, şeker fiyatlarında düşüş ve süt ürünleri gibi gruplardaki yatay seyir, gıda enflasyonunu sınırlamıştır.    
Olumlu eğilim henüz çekirdek enflasyona yansımadı
Manşet ve aylık enflasyondaki olumlu eğilimin henüz önümüzdeki dönemlere ait sinyaller barındıran çekirdek enflasyon göstergelerine yansımaması dikkat çekicidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olmasını, piyasada durgunluk anlamına gelmemesini, son günlerde yaşadığımız kur hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilememesini diliyoruz.
Yİ-ÜFE’de artış eğilimi
Yİ-ÜFE ise, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 2,33 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 artış olarak gerçekleşmiştir.
Şubat ayı enflasyonunda Yİ-ÜFE’deki durum daha önemlidir. Tütün, enerji, ağaç ürünleri dışındaki ilaç, demir-çelik, metal, elektronik, otomotiv gibi gruplarda enflasyon eğiliminin artmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Dünyada hızla yayılan ve Çin’de arz-tedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının girdi temininde sıkıntılara yol açarak maliyetleri yükseltmesi ihtimaline daha önce dikkat çekmiştim. Bu sorunun dünya ve ülkemiz ekonomisini çok etkilemeden sona ermesini diliyoruz.”
Batı Akdeniz Enflasyonu
Açıklamasında Batı Akdeniz enflasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Çetin, Batı Akdeniz’in aylık enflasyonda Türkiye ortalamasının üzerinde, 2 aylık ve yıllıkta ise ortalamanın altında kaldığını kaydederek “Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık %0,44, iki aylık %1,62 ve yıllık bazda %12,16 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonun aylık bazda Türkiye ortalamasının üstünde, iki aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında olduğu görüyoruz. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan TR61 Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda 9., iki aylık bazda 16.,  yıllık bazda ise 14. bölge konumunda yer almıştır.
Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış %5,83 ile eğitim, %2,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarında olmuştur. Giyim ve ayakkabı grubunda ise %3,67, alkollü içecekler ve tütün grubunda 1,31, ulaştırma grubunda ise 0,46 düşüş gözlenmiştir” dedi.
 
TÜRKİYE-ANTALYA ENFLASYON RAKAMLARI (%) (Şubat 2020)

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DC
 
 
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