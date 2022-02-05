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Isparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afet

Isparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afet
TÜRKİYE
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Bilgiç: Yaşanan bir afet
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kar yağışı sonrasında çatısı çöken Davraz Kapalı Çarşamba Pazarı ile Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryerinde incelemelerde bulundu.
 
** ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, perşembe günü yağan kar yağışı sonrasında yaşanan gelişmeleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.
** YAŞANAN KAR YAĞIŞI AFET
Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yaşanan kar yağışını afet olarak değerlendirdi. Bilgiç, şehrin son 30 yılın en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldığını, o yıllarda 35 santimetre olarak kaydedilen kar kalınlığının bugün şehir merkezinde 60 santimetrelere ulaştığını aktardı.  
**BELEDİYE EKİPLERİMİZ MÜDAHALE EDİYOR
Yaşanan kar yağışıyla birlikte yaşanan sorunların sadece yolların kapanmasının olmadığını belirten Bilgiç, “Yük taşımadığı için pazaryerinin göçmesi, yine Halıkent Pazaryerinde ciddi sorunların olması, belediye ekiplerimiz sürekli müdahale ile Gökkubbe’nin orada herhangi bir sorun yaşanmaması için sürekli çatıları temizlediler” dedi.
**ANA SORUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
TEDAŞ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Ana sorunlardan birisinin de elektrik kesintilerinin yaşanıyor olmasına dikkat çeken Bilgiç, “Yaklaşık dün saat 10.00’dan buyana elektrik alamayan yerlerimiz, ilçelerimiz var. Şehir merkezinde elektrik kesintileri yaşanıyor. TEDAŞ’ın 160’ın üzerinde personeli sahada mücadele ediyorlar. Onların da ana hatlara ulaşması noktasında kardan kaynaklanan problemleri var. Arızanın giderilmesi için Özel İdare tüm araçlarını onlara tahsis etmiş durumda. Bu sorunlar bir an önce giderilsin diye uğraşıyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
**ELEKTRİK KESİNTİSİ BERABERİNDE
DOĞALGAZ SORUNU YAŞATTI
Yaşanan elektrik kesintisinin beraberinde doğalgaz sorununu da getirdiğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Elektrik verilemediğinden mağduriyetler söz konusu. Bu sorunların giderilmesi için en hızlı bir şekilde uğraşıyoruz. TEDAŞ Genel Müdürü de Isparta’ya gelmek üzere. Ekiplerin başında durarak bu koordinasyonu yapacak” ifadelerinde bulundu.
 
** ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI EĞİRDİR İÇME
SUYU POMPA İSTASYONUNA JENARATÖR GÖNDERİLDİ
Elektrik kesintisinin aynı zamanda su iletiminde de sorunlara neden olmaya başladığını dile getiren Bilgiç, “Eğirdir ilçemizde elektrik olmadığı için Isparta’ya su pompalayamıyoruz. Şu anda Darıderesi Barajından takviye yapıyoruz. Eğirdir su terfi merkezine jeneratörler ulaştı. Başta valimiz ve belediye başkanımız başta olmak üzere tüm birimler el birliğiyle bu sorunu atlatmak üzere çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
 
**HASAR TESPİTLERİ YAPILIYOR
Şu an en temel sorunun elektrik kesintisi olduğunu belirten Bilgiç, “Hasar tespitleri yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız, AFAD ve diğer bölümlerde buradaki zararların giderilmesi noktasında raporlar istediler. Bu raporlar belediye başkanımız tarafından çıkarıldı, süratle onları da intikal ettiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken, mimarlar odamız, inşaat mühendisleri odamız, ilgili sivil toplum kuruluşları, belediyemizle, diğer kamu kurumlarımızla beraber koordinasyon halinde çalışıyorlar. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu gece de yoğun bir çalışmayla bütün ara sokakları sabaha kadar da inşallah temizlemiş olacağız” dedi.
 
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