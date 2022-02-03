İlimizde kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uzun süredir takip edilen, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 27/01/2022 günü 1 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramada:ele geçirilmiş, yapılan baskın sırasında halk arasında “büyücü, hoca” olarak tabir edilen 1 şahsa vatandaşlarımızın kandırılmasının ve dolandırılmasının önüne geçmek için gerekli işlemler yapılarak iş yerindeki malzemelere el konulmuştur.Ele geçirilen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarakisimli şahıs, hakkındavekapsamında adli işlem yapılmak üzere çıkarıldığı adli makamlarcaDeğerli vatandaşlarımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.