İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
İlimizde kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında uzun süredir takip edilen, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 27/01/2022 günü 1 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramada:
- 444 Adet Sahte 50 TL banknot para,
- 30 Adet Sahte 100 TL banknot para olmak üzere toplamda 25.200 TL,
- 4 Adet büyü yapma amacı ile kullanıldığı değerlendirilen eski yazım kitap,
- 2 Adet çeşitli büyü bilgilerinin olduğu değerlendirilen çoklu klasör,
- 200 Adet büyü yapma amacı ile kullanılan muska,
- 3 Adet büyü yapma amacıyla kullanılan farklı obje ve heykeller,
-Bir miktar narkotik madde (metanfetamin) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiş, yapılan baskın sırasında halk arasında “büyücü, hoca” olarak tabir edilen 1 şahsa vatandaşlarımızın kandırılmasının ve dolandırılmasının önüne geçmek için gerekli işlemler yapılarak iş yerindeki malzemelere el konulmuştur.
Ele geçirilen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak E.D. isimli şahıs, hakkında TCK 197 (Parada Sahtecilik) ve TCK 677 (Tekke ve Zaviyeler Kanunu) kapsamında adli işlem yapılmak üzere çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.