ŞAMPİYONLARDAN İL MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET

İl Müdürümüz Muhammet Cemil Şensöz Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Turkishopen Açık Taekwondo Turnuvasında ilimizi başarıyla temsil ederek derece elde eden sporcularımız Gizem Kitapcı, Ahmet Görgün ve Sümeyra Çetintürk’ü ağırladı.



Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Turkishopen Açık Taekwondo Turnuvasında ilimizi başarıyla temsil ederek derece elde eden sporcularımız Gizem Kitapcı, Ahmet Görgün ve Sümeyra Çetintürk İl Müdürümüz Muhammet Cemil Şensöz’ü ziyaret etti.



9. Uluslararası Turkishopen Açık Taekwondo Turnuvası 49 ülkeden yaklaşık bin 250 sporcunun katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi.



Turnuvaya ilimizi Yalvaç Çınar Spor Kulübü sporcuları da temsil etti. Turnuvanın sonunda sporcularımızdan Gizem Kitapcı 18- 30 yaş Poomsae kategorisinde birinci, Ahmet Görgün 30 yaş üstü ikili Pair kategorisinde üçüncü Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Antrenörü Sümeyra Çetintürk ile birlikte üçüncü oldu.



Turnuvada başarı elde eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz’ü ziyaret etti.



Ziyarette sporcularla sohbet ederek bilgi alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şensöz derece elde eden sporcuları tebrik etti.