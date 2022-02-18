OKUL SPORLARI KAYAK İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI YAPILDI

2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Davraz Kayak Merkezi’nde Minik, Küçük, Yıldız, Gençler Kayak Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği yarışmaları yapıldı.



2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Davraz Kayak Merkezi’nde Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kayak Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği yarışmaları İl Müdürlüğümüz organizasyonuyla yapıldı.



Alp disiplini ve snowboard kategorilerinde 100’ye yakın sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda a sporcular dereceye girebilmek ve Isparta’yı il dışında yapılacak müsabakalarda temsil etmek için kıyasıya yarıştılar.



Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, dereceye giren ve ilimizi temsil edecek olan sporculara başarılar diledi.



YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR



Minik Kızlar (Alp Disiplini)



1.Fatime Nilda Özdemir 2.Merve Çelik 3.Elvin İpek Erdal



Minik Erkekler (Alp Disiplini)



1.Berat Ünlü 2.Ramazan Yağmur



Küçük Kızlar(Alp Disiplini)



1.Hümeyra Çetin 2.Azra Ünlü 3.P. Ezel Sarıgöl



Küçük Erkekler (Alp Disiplini)



1.Şenol Demirtaş 2.Demir Koçoğlu 3.Yusuf Gülsoy



Yıldız Kızlar (Alp Disiplini)



1.Bengüsu Yağmur 2.Ecem Yıldız 3.Ceylin Çakmak



Yıldız Erkekler (Alp Disiplini)



1.Efe Yılmaz 2. Emirhan Uçgun 3. Arda Erdal



Genç Kızlar (A) (Alp Disiplini)



1.Azra Uğuz 2.Havvanur Kuyucu 3.Arife Özentürk



Genç Erkekler (A) (Alp Disiplini)



1.İlke Dikmen 2.Yiğit Saraçoğlu 3.Ahmet Talha Öcal



Genç Kızlar (B) (Alp Disiplini)



1.Şükriye Büyükçaylı 2.Havva Taşkın 3.Havvanur Çetin



Genç Erkekler (B) (Alp Disiplini)



1.Sami Can Akkaş 2.Ahmet Mercan 3.Mehmet Büyükçaylı



Küçük Erkekler (Snowboard)



1.Kağan Kurt 2.Hasan Avcı 3.Çınar Güç



Yıldız Kızlar (Snowboard)



1.Merve Yavuz 2. Zehra Çetin



Yıldız Erkekler (Snowboard)



1.Mehmet Emin Perçemkaya 2.Hacı Mehmet Ocaktan



Genç Erkekler (A) (Snowboard)



1.Doğukan Özan 2.Enes Perçemkaya 3. Tarık Baran Aydal



Genç Erkekler (B) (Snowboard)



1.Fatih Giray Ocaktan 2. Umut Nuri Altuğ