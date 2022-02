ITSO’DAN ANLAMLI BAĞIŞ

YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİMİZİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI

“TİROİD KANSERİNİN TEŞHİSİ VE TAKİBİ KOLAYLAŞACAK”

“CİHAZLAR HASTANEMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 420 bin lira değerinde 2 cihaz kazandırdı. Hastaneye kazandırılan ultrason cihazı tiroid kanserinin teşhisinde ve hastaların takibinde, ozon terapi cihazı da tamamlayıcı tıpta kullanılacak.Hastanenin 2 cihaza ihtiyaç duyduğunu öğrendikleri anda harekete geçtiklerini belirten ITSO Başkanı Mustafa Tutar, cihazların Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın kasasından değil, üyelerin kendi bağışları ile alındığına dikkat çekti.Tıp Fakültesi Hastanesine her zaman yardımcı olacaklarını dile getiren ITSO Başkanı Tutar, “2 tane cihazla alakalı Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtiyaç olduğunu arkadaşlarımız bize söylediğinde biz bunu üstleniriz diyerek fiyat aldık. Bu fiyatı da bizim çözebileceğimizi gördük. Ama burada şunu söylemek istiyorum burada bir kuruş Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın parası yoktur. Bu tamamen Üyelerimizin, Yönetim Kurulunun kendi özverileriyle, kendi paralarından yaptığı katkılarla alınan cihazlardır. Buradan katkı yapan, yapmayan bütün üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Biz işbirliğimizi her konuda olduğu gibi üniversitemizle ve üniversitemiz bünyesindeki tıp fakültesi ile devam ettireceğiz. İhtiyaç olması halinde farklı konularda yine yapabileceğimiz, gücümüzün yettiği ölçüde her türlü yardıma devam etmeye hazırız, bunu da tekrardan belirtmek istiyorum” diye konuştu.Hastanede 2017 yılından bu yuna tiroid kanserlerinin tedavisini yaptıklarını dile getiren SDÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevim Süreyya Şengül ise, “Nükleer Tıp Anabilim Dalında 2017'den beri tiroid kanserlerinin radyoaktif tedavilerini yapıyoruz. Fakat bu hastaları ultrasonografimiz olmadığı için takibimizde tutamıyoruz. Bölüm olarak sıkıntı yaşadığımız gündeme geldi. Sağ olsun Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Üyeleri destek olabileceklerini söylediler ve sayelerinde 5 tane yeni tiroid kanseri hastasının tanısını koyduk ve takiplerini yapıyoruz.” dedi.SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan da, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin kazandırdığı cihazların hastane için önemine değindi. Başhekim Yazkan açıklamasında şunları söyledi: “Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde gerçekleşen bu cihaz alımları için çok teşekkür ediyorum. Nükleer Tıp Anabilim Dalımızda bu cihazı hakkıyla kullanacak. Çünkü Türkiye'nin sayılı Nükleer Tıp Anabilim Dalından bir tanesi üniversitemizin bünyesinde. Hemen hemen bütün teşekküllere sahibiz. Çok şükür şimdi ultrasonumuz da oldu. Bununda Nükleer Tıp Anabilim dalımıza ayrıca katkısı olacaktır. Yine başka bir cihazımız olan ozon terapi cihazımızda bu kapsamda bünyemize girdi. Bu cihaz da son zamanların popüler bir cihazdır, ayrıca tamamlayıcı tıp anlamında da bir destek olacaktır. Hastalarımızın da talebi vardı. Her iki cihaz içinde destek olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Daha yeni destekleri de beklediğimizi iletiyorum.”