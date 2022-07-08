En büyük paydaşımız esnaf ve sanatkarlarımız

HASTANE YOL İSTİYORSAK

BUNLAR VERGİYLE OLACAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine iade-i ziyarette bulunan Isparta Defterdarı Osman Koçaş, vergi sisteminde esnaf ve sanatkarları en büyük paydaş olarak gördüklerini belirtti. Birlik Başkanı Tural da vergilendirilmiş kazancın önemine dikkat çekti.Isparta Defterdarı Osman Koçaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarına iade-i ziyarette bulundu. Kocaş ziyarete yaptığı açıklamada “En büyük paydaş olarak sizleri ziyaret ettik. Biz vergiyi sizlerden kamu hizmetine dönüşmesi için alıyoruz. Vergi kimlerden alınır kazanç elde edenlerden alınır. Vergi bir ekonomi politikasıdır. Basit usul mükellefler biliyorsunuz istisna kapsamına alındı. Devlet aldığı vergileri kamu yatırımlarında kullanıyor. Şimdi bir esnafımız çalışanımız çalışmıyor olsa bana iş ver aş ver diyor. Ama devlet diyor ki sen çalış, kendi kazancını sağla hatta istihdam sağla ben senden vergi almıyorum diyor. Biz vergiyi mümkün olduğu kadar kazanandan almaya çalışıyoruz. Egemen bir devletin olmazsa olmaz ilkesi vergilerdir. Sizleri bu noktada en büyük paydaş görüyorum. Sizler bizim sistemimizi , düzenlemelerimizi kabul etmezseniz bizler vergi alamayız. O nedenle öncelikle düzenlemeleri sizin kabul etmeniz gerekiyor. Bu noktada sizler başta olmak üzere oda başkanlarına teşekkür ediyorum İyi ki varsınız” diye konuştu.Vergi vermenin önemine dikkat çeken Birlik Başkanı Ahmet Tural da “Esnaf ve sanatkarımız her zaman kazancınız vergilendirilmişse kutsaldır diyoruz. Eğer hastane, yol, okul istiyorsak bunlar vergiyle olacaktır. 14 bin üyemize vergi konusunda sizlerle işbirliği yapmak suretiyle yönlendiriyoruz. İlimiz diğer illerle kıyaslandığında esnafımızın vergi ödemelerine daha bağlı olduğunu görüyoruz. Bunun için de esnafımıza teşekkür ediyorum. 850 bin basit usul mükellef vergiden muaf tutuldu. Bundan dolayı da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Pandemide en çok etkilenen esnafımız oldu. Bu bağlamda devletimiz destek vermeye de devam ediyor. Esnaf ve sanatkarımız ekonominin omurgası bel kemiği. Esnafı çıkardığınızda bir şey kalmıyor. Esnafımız her zaman vatanına bayrağına sahip çıkan camiadır. Onlarla ne kadar onur gurur duysak azdır” dedi. Ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.