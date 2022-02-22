ISUBÜ mobil uygulaması ile (online olarak) öğrencilerimizin ve personelimizin, bize ulaşması çok kolay olduğu gibi; haber, web TV içeriklerini takip edebilmeleri de artık mümkün!ISUBÜ mobil uygulama kolaylığı ile güncel haber ve duyuru içeriklerine ulaşabilir, canlı web TV yayınını mobil uygulama üzerinden online olarak takip edebilirsiniz. Mobil uygulamanın sağladığı kolaylık ile güncel duyurular anında bildirimlerinize düşer ve tüm bu duyurulara tek tık ile ulaşma kolaylığı sağlar.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mobil Uygulama aracılığı ile ulaşabileceğiniz hizmetler şunlardır:ISUBÜ mobil uygulaması kullanarak öğrenci veya personel; e-posta, Öğrenci Bilgi Sistemi veya e-devlet kullanıcı bilgilerini girerek mobil sistemini kullanabilir. Giriş yapılan hesaptan farklı bir rol ve yetki ile oturum açmak için -tekrar çıkış yapmak zorunda kalmadan- hesaplarınız arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.HES işlemleri servisi ile yeni HES kodunuzu tanımlayabilir ya da tanımlı olan HES kodunuzun ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.QR Kodlu geçiş sistemi yardımıyla turnike ve kapılar üzerindeki kare kodu okutarak yetkili olduğunuz kapılardan geçiş yapabilirsiniz.Kütüphane ya da yemekhane için gerçekleştirmiş olduğunuz rezervasyon işlemlerinizi anlık olarak görüntüleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda yeni rezervasyonlarınızı mobil uygulama üzerinden yaptırabilirsiniz.Akademik Takvim aracılığı ile güncel Eğitim-Öğretim planlarını takip edebilirsiniz.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin öğrencileri ve personelleri için geliştirilmiş uygulama özelliklerine erişebilirsiniz.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin öğrencilerine sunduğu mobil uygulama sayesinde; öğrencilerimiz, “Ders ve Sınav Programları”nı anlık takip edebilir, “dönem derslerini” görüntüleyebilir, tanımlanmış “uzaktan eğitim dersleri”ne ulaşabilir veya transkript belgesini güncelleme işlemini mobil sistem üzerinden gerçekleştirerek kendisine sunulan dijital hizmetlerden faydalanabilir.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin personellerine sunduğu mobil uygulama sayesinde; personellerimiz, hizmet cetveline ve memuriyet hayatına ait ek gösterge, derece, terfi, kurum içi veya kurum dışı yer değişikliklerinin bilgisine ulaşmasını sağlayan hizmetten faydalanabilir.Zamanı tasarruflu kullanmak, eğitim planlarınızı görüntülemek için siz de ISUBÜ iOS&Android mobil uygulamasını hemen indirerek, ISUBÜ mobil uygulamasının sağladığı kolaylıklardan yararlanabilirsiniz.Yakında;Online ders kaydıStaj ve iş yeri eğitimi başvurularının takibiPersonel izin talepleri ve onaylarıE-imza işlemleriÖğretim Elemanlarının; e-yoklama modülü sayesinde yoklamalarını online alabilmesi, ders bilgilerine ulaşabilmeleriÖğretim elemanlarının; ders programlarını ve derslerini -uzaktan eğitim ile işlenen derslerle sınırlı olmak üzere- mobil uygulama üzerinden yönetebilmeleriUygulamayı indirmek için tıklayınız (Android)Uygulamayı indirmek için tıklayınız (İOS)Değerlendirmeleriniz bizler için çok değerlidir. “görüş ve önerilerinizi” sosyal medya, mobil uygulama üzerinden (yardım > geri bildirim) veya mobil@isparta.edu.tr adresi üzerinden bize bildirebilirsiniz.KAYNAK: ISUBÜ