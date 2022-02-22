BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN 33. VERGİ

HAFTASI KUTLAMA MESAJI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ülkemizde 33.'sü kutlanan ve 21-27 Şubat tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek 'Vergi Haftası' münasebeti ile bir mesaj yayınladı. Başkan GÖK mesajında; 'Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl 21 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında kutlanacak, 33. Vergi Haftası dolayısıyla, vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerin, verginin tahakkuk ve tahsilatında en önemli görevi üstlenen Gelir İdaresi teşkilatına, ilimizde bu anlamda farkındalık yaratan çalışmalar, ziyaretler ve tanıtımlar yapan Eğirdir Vergi Dairesi Müdürlüğümüzün, Isparta Defterdarlığımızın, bütün yöneticilerin, muhasebeci ve mali müşavir arkadaşlarımız ile tüm emeği geçen herkesin vergi haftasını kutlarım.'

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı