Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan 33. 'VERGİ HAFTASI' münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.Eğirdir Vergi Dairesi Müdürü Mehmet YAĞCI ve Müdür Yardımcısı Sevilay KARAKAYA başkan Veli GÖK'ü vergi dairesi önünde karşıladı.Yaklaşık yarım saat süren ziyaretten sonra vergi dairesi çalışanları ile toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Başkan Veli GÖK'ün çiçek ve hediye takdiminden sonra Vergi Dairesi Müdürü Mehmet YAĞCI bu nazik ve anlamlı ziyaretten dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)