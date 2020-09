Eğirdir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. yıl dönümünü gerçekleşecek programlarla kutluyor. Bugün saat 16.30’da Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN ve İtfaiye erleri Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek çiçek takdim ederek iadeyi ziyarette bulundular.1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bazı etkinliklerle kutlama yapacak.Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz, bizlerde bugün başkanımıza iadeyi ziyarette bulunuyoruz, dedi. KOLAN sözlerini şu şekilde sürdürdü; ‘Allah bizlere işimizi yaptırmasın.’, önce can sonra mal diyerek gece gündüz demeden 21 personelimizle sürekli alandayız, sahadayız. Sadece yangın olayları değil, iş kazası, trafik kazası hayvan kurtarma vb. gibi olaylarda da itfaiye olarak her zaman hazırız.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘İtfaiye teşkilatımız halkımız için canını ortaya koyarak görev yapıyor, her zaman söylüyoruz Hastanelerimiz ve İtfaiyemizin Allah yokluğunu göstermesin, diye. Ateşin içine girip müdahale etmek öyle kolay bir şey değil, İtfaiye Teşkilatımız her zaman halkımızın canı ve malı için kendi canını feda ederek görev yapmaktadır. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası münasebetiyle tüm kahraman itfaiyecilerimizin haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar İtfaiye Teşkilatımızda görev yapmış merhum İtfaiye Personellerimize Allah’tan Rahmet, emekliye ayrılmış itfaiye personellerimize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.’ dedi.Daha sonra İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN’dan Eğirdir Belediyesi İtfaiyesi hakkında brifing alan Başkan Veli GÖK eksikliği hissedilen araç ve gereçler için çalışma yapacağını söyledi. İtfaiye Haftası münasebetiyle Eğirdir’de bir dizi etkinlik gerçekleşecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)