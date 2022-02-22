*KARLAR ERİDİ, BUZLAR ÇÖZÜLÜNCE SAĞLIK OCAĞI EVLERİNE DOĞRU DEV KAYA PARÇALARI YUVARLANMAYA BAŞLADI.

*ANKARA'DAN EĞİRDİR'E BİLİRKİŞİ HEYETİ İSTENDİ.

*BAŞKAN VELİ GÖK YILLARIN GETİRDİĞİ PROBLEMLERLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYOR.

*İL AFAD MÜDÜRÜ ETHEM KILIÇARSLAN EĞİRDİR'E GELDİ.

*KAYMAKAM ADEM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

İLK İNCELEME BUGÜN SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ.

VALİ SEYMENOĞLU DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

İlçemiz İmaret Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yıllardır problem olan Sağlık Ocağı evleri arkasında bulunan heyelan bölgesinden son kar yağışlarından sonra dev kaya parçaları yuvarlanmaya devam ediyor.Göreve geldiği günden bugüne kadar İl AFAD Müdürlüğü ve gerekli birimlerle bu konunun çözümü için çalışan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ilçemizdeki bazı mahallelerde heyelan tehlikesinin önlenmesi noktasında hazırlanan projeyle AFAD Başkanlığı tarafından ödeneği ayrılmış proje ihale aşamasındaydı. İlk etapta Menderes mahallesi ve ikinci etapta ise Sağlık Ocağı Evleri arkasındaki heyelan bölgesi ele alınmıştı.Son yağışlarla birlikte karlarında iyice erimesiyle İmaret Mahallesi arkasında bulunan heyelan bölgesinden dev kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK düğmeye bastı.Bugün sabah saatlerinde İl AFAD Müdürü Ethem KILIÇARSLAN ve Teknik Heyeti Eğirdir'e geldi.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve teknik heyeti, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan İl AFAD Müdürü Ethem KILIÇARSLAN burada kararı verecek mercinin Eğirdir Belediye Başkanlığı olduğunu belirtti. KILIÇARSLAN; 'Başkan beyin göreve geldiği ilk günler itibari ile bu heyelan bölgeleri için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda buradaki binalar ve burada oturan vatandaşlarımız tehlike altında. Çok acil olarak burada çalışma yapılması gerekmektedir, bunun içinde şu anda Valimiz Ömer Seymenoğlu'nun ve Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik'inde bilgileri dahilinde Eğirdir Belediyesi'nin yazısı üzerine Ankara'dan bilirkişi heyeti istedik. Gelecek heyetin ve AFAD Başkanlığımızın, Bakanlığımızın yetkililerin vereceği kararı beklemek en doğrusu olacaktır.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK son durum hakkında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu bilgilendirerek buradaki bölgede yıllar öncesinden itibaren gelen sorunun çözümü için Vali Seymenoğlu'nun konuyu yakından takip ettiği ve gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi.İlçemiz imaret mahallesi sağlık ocağı evleri bölgesinde 14 blok ta toplam 210 daire olup, söz konusu blokların dağ tarafında bulunan alanda toprak kayması ve kaya düşmesi tehlikesi zaman zaman vuku bulmaktadır. Son zamanlardaki hava olaylarından dolayı bu sayı artış göstermiştir. Bu sebeple herhangi bir can ve mal kaybına neden olmaması adına Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Kaymakamlığı ve İl AFAD Müdürlüğü yerinde teknik inceleme gerçekleştirmiştir. En kısa zamanda müdahale ve önlem projeleri hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)