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Haber: Isparta’mızı ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizle bir bütün olarak görüyoruz

Haber: Isparta’mızı ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizle bir bütün olarak görüyoruz
TÜRKİYE
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Isparta’mızı ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizle bir bütün olarak görüyoruz
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Isparta’yı merkezin yanı sıra 12 ilçe, 9 belde ve 204 köyüyle bir bütün olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Biz, sizlerin her zaman yanındayız, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Muhtarlar da köylerine desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte Eğirdir ilçesine bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmada muhtarlar, köylerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.
Balkırı Köyü Muhtarı Adil Özdemir, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Eğirdir köy muhtarlarını unutmadığını belirterek, köylere gerekli desteği verdiğini söyledi. Özdemir, “Başkanımıza köylerimize verdiği kilit parke taşı, oyun parkları ve peyzaj çalışmaları ile desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar ise köy muhtarları olarak desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür etmek istediklerini ifade etti. Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından muhtarların taleplerine her zaman olumlu yaklaştığını kaydeden Özdamar, “Başkanımızı aradığımızda imkanlar çerçevesinde bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Üstün başarılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Her daim başkanımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta için her zaman ‘sağlık, eğitim ve turizm kenti’ dediklerini ifade ederek, deneyim paylaşımı anlamında birlikte yapılacak projelerin olabileceğini belirtti. Gök, “Isparta Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetlerde bizler de nasıl çalışmalar yapabiliriz anlamında beraberliğimiz söz konusu. Sayın başkanımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Eğirdir’in en yakın ilçelerden bir tanesi olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir’le her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi. Köylerde muhtarların önemli görevler üstlendiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Sorunların paylaştıkça azaldığı inancındayız. Bizlere düşen vazife olduğunda Isparta Belediyesi olarak sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Sınırımız diye bir şey yok. Bizim sınırımız tüm Isparta genelini kapsıyor. 12 ilçemiz, 9 beldemiz ve 204 köyümüz Isparta merkezimizle birlikte bir bütünüz. Bize vazife düştüğü zaman orada olmaktan dolayı mutluluk duyarız. İlçe, belde ve köylerimizdeki sorumluluk tamamen İl Özel İdaresine ait. Bütün yükü oraya bırakmamıza gerek yok. Isparta Belediyesi olarak gücümüz birçok şeye yetecek durumda” görüşlerinde bulundu.
Eğirdir ilçesi ve köylerini en üst seviyeye taşıyabilmek için hep beraber mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Biz, sizlerin her zaman yanındayız, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Dostluk, beraberlikler bizleri mutlu ediyor. Burada beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e buluşmaya ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Eğirdir’in örnek ilçelerden biri olduğuna değinen Zabun, “Burada da muhtarlarımızın çok büyük emeği var. Eğirdirli muhtarlarımız her türlü organizasyonda elini taşın altına koyan bir anlayışa sahip. Hassasiyeti ve özverilerinden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın muhtarlarımızla oluşturmuş oldukları dayanışma ruhu ayrıca bir gıpta sebebi. Bunların hepsi sonuca yansıyor. Hem Eğirdir köyleriyle birlikte çok güzel hizmetler alıyor hem de bu özveriyi gören kurumlarımız, Isparta ve Eğirdir Belediye Başkanlarımız sadece faaliyet alanı sınırları içerisinde kalmadan sizlere de ellerinden geldiğince destek verip, hizmet etmeye gayret ediyorlar. Bunlar da karşılıklı dayanışmayla hayat bulan işler. Allah birlik beraberliğimizi ve dayanışmamızı güçlü kılsın” ifadelerinde bulundu.
 
23-02-2022-Ba-kan-E-irdir-k-y-muhtarlar-bulu-ma-223-02-2022-Ba-kan-E-irdir-k-y-muhtarlar-bulu-ma-1
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