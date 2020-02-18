Isparta Yükseköğretim Vakfı Üyelerine Taziye Mesajı

Süleyman Demirel Üniversitesi kurulmadan önce Isparta’ya bir üniversite kazandırmak vizyonuyla hareket eden Isparta Yükseköğretim Vakfı; mali kaynakların yetersiz olduğu süreçlerde konaklamadan ulaşıma, laboratuvar malzemelerinden altyapıya kadar birçok alanda üniversiteye katkı sağlamıştır. Bu katkı üniversitenin bugünkü düzeye gelmesinde önemli bir rol üstlendiği gibi bölge halkının da üniversiteye sahip çıkmasını sağlamıştır.



Yakın zamanda kaybettiğimiz Yükseköğretim Vakfının değerli üyeleri Hasan Köse ve Atilla Süldür’ü rahmetle anıyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.



Bu vesile ile hayatını kaybetmiş olan başta Isparta Yükseköğretim Vakfının Kurucu Başkanı Şevket Demirel ve diğer üyeleri Yılmaz Şener, Mehmet Bilginer, Kemal Çağlar, Mustafa Gürkan, Bahattin Büyükçaylı, Süleyman Şahlan, Mehmet Özkan, Ali Günaydın, Zeki Dolmacı, Nihat Alay, Doğan Dilmen, Gürmen Büyüktuncer, Kemal Çivril’i rahmet ve minnetle anıyoruz.



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