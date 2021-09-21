EĞİRDİR HALKININ ARTIK GİDECEĞİ LİMAN’I VAR.



HEDEF EĞİRDİR’DE 12 AY TURİZM.



BUGÜN AKŞAM SIRA GECESİ BAŞLIYOR.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün göreve geldiği ilk gün itibariyle hedefleri bir bir yeşermeye ve hayata geçmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Antalya Liman Başkanlığı işbirliği ile yenilenen Liman’da Elektrikli Tekne Turları ve Işıklı Su Gösterileri devam ederken Gaziantep Dernekler Konfederasyonu işbirliği ile ilçemizde stantlar kuran yöresel ürün ve doğu kültürüne ait yemekler satışa sunuluyor. Sirk gösterilerine büyük ilgi gösteren Eğirdir halkı limanın hareketliliğinden oldukça memnun. Bugün ise Eğirdir Liman’da Sıra Geceleri başlıyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Yenilenen limanımızın devamı olan ve otogar sonuna kadar yürüyüş alanları ve ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. İlk hedefimiz Eğirdir Liman’dan Otogar çıkışına kadar olan alanı halkımızın hizmetine açarak hiç olmazsa aileleriyle rahatlıkla dolaşabilecekleri, eğlenebilecekleri ve Eğirdir’in eşsiz güzelliği eşliğinde görsel ve etkinliklerin yapılacağı alanlar oluşturarak 12 ay turizm çalışmalarını yürütmek istiyoruz.’ ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen spor, etkinlik ve tüm sosyal faaliyetlere destek veren Eğirdir halkına teşekkür eden Başkan Veli GÖK bugün akşam gerçekleşecek Gaziantep Günleri Sıra Gecesi’ne de tüm Eğirdir halkını davet etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)