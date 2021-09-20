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EĞİRDİR’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Isparta Haber Ajansı - Eğirdir Haberleri

EĞİRDİR’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
TÜRKİYE
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EĞİRDİR’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Kutlama programı bugün sabah Atatürk Anıtına Çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk Sunma programına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Alb. Hüseyin Gökhan Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, Daire Müdürleri, Siyasiler, Yüksek Rütbeli Subaylar ve çok sayıda davetlinin yanı sıra  Eğirdir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan, Gazilerimiz, Okul Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin Atatürk Anıtına Sunulmasının ardından Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Eğirdir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan yaptı.  Daha sonra Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesine giden heyet burada gazilerle uzun süre sohbet ettiler. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Gaziler Derneğinde  ziyaret defterini doldurdu. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Albay Hüseyin Gökhan Özbek tarafından Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Koçaslan'a günün önemine binaen Şükran Anısı takdim etti. Gaziler Derneği Başkanı Koçaslan bina sıkıntılarının olduğunu belirterek Kaymakam ÇELİK ve Başkan GÖK’ten destek istedi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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