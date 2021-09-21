Orman Bölge Müdürlüğümüzden Isparta İline 472.200 TL’lik Mantar Üretim Desteği Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz görev alanında Eğirdir İlçesi Serpil köyünde; Orman Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılında uygulamaya koyduğu “Yöreye özgü bir köyde bir proje uygulaması ” kapsamında kültür mantarcılığı kredisi verilerek üretim çalışmalarına başlandı.Proje Kapsamında Eğirdir Serpil köyünde incelemelerde bulunan Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürü Celal Korkmaz, Eğirdir İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İşletme Müdür Yardımcısı, Serpil Köyü Muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti.Yöreye özgü, geliştirile bilme potansiyeli olan, katma değer oluşturabilecek, hane halkının, köyün ve bölgenin kalkınması adına bir hamle niteliği taşıyabilecek, çevre köylerde örnek teşkil edebilecek şekilde tesis edilerek, Bölge Müdürlüğümüz görev alanında kalan Eğirdir ilçemiz Serpil köyünde 2021 yılında 24 ailemiz için 472.200 TL tutarında proje yapılarak tespit ve planlama çalışmaları tamamlanmış ve üretim aşamasına geçilmiştir.Ayrıca serpil köyümüzde 2015 yılında itibaren 14 ailemize 158.799 TL tutarında kültür mantarcılığı kredisi verilmiştir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy; Eğirdir İlçesi serpil köyünde kültür mantarı üretim projesi kapsamında tesis edilen üretim parsellerinde incelemelerde bulunarak; devletimizin ve teşkilatımızın; vatandaşlarımızın sosyo ekonomik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla ORKÖY kredisi desteklerine devam edileceğini, Bölge Müdürümüz ayrıca kültür mantarcılığının serpil köyü havzasında gelişmesine öncülük yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ederek, ORKÖY kredi destekleri kapsamda Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Seracılık ve Güneş enerjisi projelerine yönelik 2021 yılında 10.154.000 TL kredi desteği sağlanacağını ifade edip, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı ömürler diledi.