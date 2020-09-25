Isparta Merkez ve İlçelerinde yürütülmekte olan “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” nin alt projesi olan “Kıl Keçisinin Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi” kapsamında Büyükhacılar Köyü'nde ikamet eden Ali AYAZ’ın işletmesine, İl Müdürümüz Eyüp Adıgüzel, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz ziyarette bulunarak, işletmede yapılan güncelleme ve süt ölçüm çalışmalarını yerinde incelemiş, bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.İlimiz Merkez ve İlçelerinde “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında 3 alt proje, farklı yıllarda uygulamaya girmiş olup her bir projede 6.300 hayvanın ıslahı amaçlanarak öncelikle bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projeden elde edilen dişi ve erkek materyaller, bölgemiz küçükbaş hayvan yetiştiricilerine nitelikli damızlık temin etmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü