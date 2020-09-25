BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN GAYRETLERİ

İNŞAATLARIN BAŞLAMASI İLE MEYVE VERİYOR.



EĞİRDİR LİMANI YAKLAŞIK 2 MİLYONLUK

YATIRIMLA SİL BAŞTAN YAPILIYOR.



ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRÜ

SERHAN ÖZKANLI EĞİRDİR’E GELDİ İNŞAATIN STARTINI VERDİ.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün gayretli çalışmaları inşaatların başlaması ile meyvelerini vermeye devam ediyor. EĞİRDİR BALIKÇI BARINAĞI RIHTIM VE MENDİREK ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü yapılmış ve inşaatın başlama tarihi Eğirdir Limanında devam eden Işıklı Su Gösterileri, Tekne Turları ve hareketlilik nedeni ile Başkan GÖK’ün isteğiyle bugüne sarkmıştı.Dün itibari ile Liman etrafında çalışmalarını sürdüren Eğirdir Belediyesi birimleri çevreyi inşaat aşamasına hazırladı. Bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürü Serhan ÖZKANLI Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve teknik ekiple birlikte Eğirdir Limanında inşaat alanında incelemelerde bulundu.İlk olarak 1979 yılında yapılan Eğirdir Limanı o tarihten itibaren en büyük tadilatını 2000 yılında görmüştü. Yıllar sonra sil baştan yapılacak olan Eğirdir Limanı rıhtım çalışmaları Eğirdir’e yakışır hale getirilecek.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün gayretleri, Isparta Milletvekillerimizin destekleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından Eğirdir’e kazandırılacak yeni Limanımızda, Ana mendireğin 340 metrelik kısmının anroşman onarımı, tali mendireğin 170 metrelik kısmının anroşman onarımı, 196 metre rıhtım yapımı, 30 metre genişliğinde çekek yeri yapımı gerçekleşecek. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Eğirdir Liman İnşaatı göz kamaştıracak.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, ‘Başta TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ, Isparta Milletvekili Recep ÖZEL, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız VI. Bölge Müdürlüğüne ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, Eğirdir’imize hayırlı uğurlu olsun.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)