EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK'ÜN

DÜNYA REHBERLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 21 Şubat Dünya Rehberler Günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

Son günlerde cennetten bir köşe olan Eğirdir'imize ziyaretlerini sürdüren turizmde önemli bir yere sahip olan ülkemizin çok değerli, saygın ve profesyonel rehber arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.' diyerek sözlerine başlayan Başkan Gök, 'Ülkemizin eşsiz tarihi, kültürel ve doğal mirasını yerli ve yabancı turistlere kültür ve tanıtım elçiliği görevini üstlenerek en iyi şekilde tanıtan ve misafirlerin ziyaretleri süresince memnuniyetlerini sağlayan rehberlerimiz, turizm sektörünün gelişimi açısından önemli bir misyona sahiptirler. Bununla birlikte insanların kültürleri ve yaşam tarzları hakkında bilgi vererek insanların birbirlerini daha iyi anlamasına katkı sağlayan ve ülke imajının oluşturulmasında stratejik öneme sahip bir meslektir. Turizm için bu denli öneme sahip bir mesleğin, değerinin korunması ve saygınlığının daha ileriye taşınması açısından Dünya Rehberler Günü oldukça önemlidir. Tüm rehber arkadaşlarımızı her zaman Eğirdir'imiz de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

21 Şubat Dünya Rehberler günü dolayısıyla tüm rehberlerimizin gününü kutlar, Türkiye turizmine yapmış oldukları önemli katkılardan dolayı teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

