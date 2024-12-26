Araç Sahiplerine Yeni Düzenleme: 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Kuralı Uzatıldı!

Sıfır araçların hızlıca ikinci el piyasasına girmesini önlemek amacıyla uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Uygulama Neleri Kapsıyor?

Sıfır kilometre araçlar , tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el piyasasında satılamayacak.

, tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi doldurmadan ikinci el piyasasında satılamayacak. İkinci el araçlar, üretici veya distribütör tarafından belirlenen tavsiye edilen fiyatın üzerinde satılamayacak.

Ticaret Bakanlığı Yetkisi

Ticaret Bakanlığı, bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisine sahip. Bu düzenleme, daha önce 1 Ocak 2024 ve 1 Temmuz 2024 tarihlerine kadar ertelenmiş, son olarak 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı. Yeni karar ile uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.

Düzenlemenin Amacı

Uygulamanın temel hedefi:

Sıfır kilometre araçların spekülatif fiyatlarla ikinci el piyasasına girmesini önlemek ,

, Fahiş fiyat artışlarını engelleyerek piyasa istikrarını sağlamak ,

, Tüketiciyi korumak ve adil bir piyasa düzeni oluşturmak.

Yaptırımlar

Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacak. Uygulama, araç alım-satımındaki haksız rekabeti önlemede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması adına getirilen bu kural, araç sahiplerini ve sektörü yakından ilgilendiriyor.