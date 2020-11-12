LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI etkinlikleri tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri başarıyla tamamlandı.Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” gerçekleştirilmektedir.Bu kapsamda, 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ülkemizde de etkili olan yeni tip koranavirüs (COVİD-19) salgınından dolayı her yıl düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampına, bu yıl sınıf sınırlandırılması olmaksızın İlimiz merkezde bulunan Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinden 30 öğrenci katıldı.Covid-19 nedeniyle bu yılki etkinlikler iki grup halinde yapıldı.10 Kasım 2020 tarihinde 15 kişilik 1. grup öğrencilere Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulu’nun bahçesinde çocukları toprak ve tohumla buluşturmak amacıyla saksılara bakla tohumu ektirildi. Ayrıca öğrencilere evlerinde büyümesini de gözlemleyebilecekleri süs bitkilerinden olan kasımpatı bitkisi ziraat mühendislerimiz nezaretinde saksılara dikimleri yaptırıldı.11 Kasım 2020 tarihinde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Davraz Kayak Merkezinde Milli Ağaçlandırma Günü için düzenlenen “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” kapsamında fidan dikim etkinliğinde 15 kişilik 2. grup öğrencilerin katılımı sağlanarak lavanta ve ağaç fidan dikimleri yaptırıldı.11 Kasım 2020 tarihindeki Kampımıza Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dağ Komando Okul Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, ISUBU Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Uğur Turgut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Kampa katılan öğrencilere İl Müdür Vekili Uğur Turgut, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verilerek kamp etkinlikleri sona ermiştir. Kampa katıldıkları için çok mutlu olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve yeni bilgiler edindiklerini ifade eden öğrenciler kendilerine 2 gün boyunca rehberlik eden İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek etkinliğin devam etmesi temennisinde bulundular.