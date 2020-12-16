Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.Sütçüler;Sütçüler ilçemizin her biri köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. İlçenin muhteşem coğrafyasında birbirinden güzel ve harikulade tarih, kültür ve doğanın izlerini görmek mümkündür.Sütçüler’in zengin coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, jeep safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmi yapılabilmektedir.Darıbükü Köyü: Bölgenin en önemli yatırımlarından Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Coğrafyaya uygun inşa edilen yeni evlerine kavuşan köylülerin geride bıraktığı eski evler seyirlik bir görüntü oluşturmuş durumda.Sütçüler Dere Yolu: Isparta- Sütçüler Dereyolu 105. Km’de bulunan İncedere Köyü- Kocaosmanlar mahallesi yolundan vadiye bakış.Tota Yaylası: Yaylaya ulaşırken kullanılan yol üzerinde yılkı atlarını görmek mümkündür.ISPARTA VALİLİĞİ