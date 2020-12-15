EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -3-AKSU YAKA KANYONU

Yaka Kanyonu

Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip kanyonun toplam uzunluğu yaklaşık 4 km, genişliği 1,5 ile 2 metre arasında değişmekte olup sarp ve yalçın kayalıklarının duvar yüksekliği 30 metre den başlayıp 100 metreyi geçmektedir. Kanyonun içerisinde birçok şelale ve doğal havuzlar bulunmaktadır.Zengin bitki örtüsü bulunan bölgede birçok kuş ve bazı hayvan türleri ile birlikte mevsiminde rengarenk kelebekleri de görebilirsiniz.Genellikle Kanyona giriş Melikler Yaylasının hemen alt kısmından yapılmaktadır. Eşine az rastlanır nitelikte doğal bir yapıya sahip olan, derin bir kanyon içerisinde rahatlıkla herkes yürüyebilir. Kanyon içerisinde bazen küçük şelaleler ve havuzlar ile karşılaşacaksınız buraları da geçmek çok tehlikeli ve zor değildir. Bu kanyon geçişi kolay bir parkur olduğu için çok fazla malzeme, ekipman ve bilgiye sahip olmanız gerekmeyebilir. Ayakkabı seçiminize dikkat etmenizi öneririz, genel olarak kanyon geçişleri için geçerli olan kaymaz ayakkabınız burada da mutlaka olmalı. Kask olmazsa olmaz tabii ki. Kanyonun bitim yeri Yaka Köyüdür.Bazen kanyonu tam tersinden yani Yaka köyünden kanyona girip, Melikler yaylasının alt kısmından kanyondan çıkış yapanlar da olabilmektedir.Fotoğraflar : Isparta Valiliği Haber Merkezi