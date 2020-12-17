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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!
TÜRKİYE
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!
Katıldığı televizyon programında Doğu Türkistanlıları PKK ile aynı kefeye koyan Doğu Perinçek’e Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kınama geldi. Yardımcıoğlu, “Hain PKK ile mazlum Doğu Türkistan aynı kefeye asla konulamaz” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in bir televizyon programında Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, IŞİD’e katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığı iddialarına bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi.
Yardımcıoğlu, “Doğu Perinçek isimli şahsı kınıyorum. Bu şahıs konuşmasında tescilli hain PKK ile mazlum ve mağdur Doğu Türkistanlıları aynı kefeye koyarak çok büyük bir gaflet ve dalâlet içinde olduğunu bir daha ispat etmiştir” ifadelerine yer verdi.
“HESAP VAR, HESAP GÜNÜ VAR”
Allah’tan korkan bir insan bunları söylemek bir kenara ağzına bile alamayacağını kaydeden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bir kişide azıcık insanlık varsa bunları konuşamaz ve insanlığından utanır. Aynı dine, aynı milliyete mensup olmadığımız dünyanın dört tarafından akvamı beşer, haysiyeti ve onuru olan her renk ve kıt’adan insan türü, Doğu Türkistan zulmü karşısında sessiz kalmamakta ve orada yapılanları tel’in etmektedir. Sen hiç Allah’tan korkmaz mısın Perinçek? Öbür dünya var, hesap var, hesap günü var; bunları bilmez misin sen? Hain PKK ile mazlum Doğu Türkistan aynı kefeye asla konulamaz.”
“YA HAİNDİR, YA GAFİLDİR YA DA ANADAN DOĞMA CAHİLDİR”
PKK ile Doğu Türkistanlıları aynı kefeye koyan birinin hain, gafil veya anadan doğma cahil olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Bunun ikisi aynıdır diyen insanlar ya haindir, ya gafildir ya da anadan doğma cahildir. Bunları söyleyen insanın akıl sağlığını yerinde olduğunu bilmek, her Türk vatandaşı gibi bizim de hakkımızdır. Doğu Perinçek isimli bu şahsın hangi yüzünü muhatap alacağımızı da bilmiyoruz. Bekâ vadisinde Terörist bozuntusu ile muhabbetli hâllerini gösteren resimlerini mi muhatap almalıyız? Yoksa Maocu Perinçek mi muhatap alınmalı? Hangi yüzünü muhatap alalım ki, ona göre söyleyeceklerimizi söyleyelim.”
“EĞRİ CETVELDEN DOĞRU ÇİZGİ ÇIKMAZ”
Perinçek’in Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine dost bir insan olmadığını vurgulayan Yardımcıoğlu, son olarak şunları kaydetti: “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Bunu devlet büyüklerimiz lütfen hatırlarından çıkarmasınlar. Bu Perinçek isimli şahsın bu devlete ve bu millete dost bir insan olmadığı kanısını taşıyoruz. Ve Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin, bizim kardeşimiz olduklarını ve haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ve yanlarında olmaya da devam edeceğimizi tüm dünya kamuoyuna bir kez daha ilan etmekten onur duyduğumuzu tüm insanlığa haykırıyoruz. Yaşasın Bilge Kağan’ların, Bilge Tonyukuk’ların, Kâşgarlı Mahmud’ların yurdu; Doğu Türkistan! Yaşasın Türkiye Türklük ve kültürünün ata yurdu; Doğu Türkistan! Kahrolsun zulme çanak tutan; ‘haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan’lar!”
 
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