Isparta’da 14-15 Kasım’da elektrik kesintisi: 5 bölge etkilenecek

Isparta’da 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek yatırım, bakım, deplase ve güvenlik çalışmaları nedeniyle il merkezi ile Sütçüler, Yenişarbademli, Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonraya kadar sürecek.

Isparta’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle hafta sonunda bazı mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yaşanacak. 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerini kapsayan çalışma programında yatırım, bakım, deplase ve üçüncü şahıs çalışmaları bulunuyor.

Kesintilerden Isparta il merkezi başta olmak üzere Sütçüler, Yenişarbademli, Eğirdir ve Gelendost ilçelerindeki belirli bölgeler etkilenecek.

14 KASIM CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Isparta merkez

Saat 09.30 ile 16.30 arasında gerçekleştirilecek yatırım çalışması nedeniyle Darıderesi Köyü’nün Yukarı, Böğürtlenli ve Yağcıoğlu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Sütçüler

Saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak bakım çalışması kapsamında Ayvalıpınar Köyü Köprübaşı Mahallesi’ndeki Güven ve Menderes sokakları ile Köprübaşı bölgesi kesintiden etkilenecek.

Yenişarbademli

Saat 09.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek güvenlik ve tedbir çalışması nedeniyle Gölkonak Köyü’nün tamamında elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca Gündoğdu Mahallesi’ndeki Gölkonak ve Orman bölgeleri, Pınarbaşı Mahallesi Asar Caddesi ile Yenice Mahallesi 4 ve Aslan sokaklarında da elektrik verilemeyecek. İlçe merkezinde belirtilen diğer bölgeler de çalışma programı kapsamında bulunuyor.

15 KASIM PAZAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eğirdir

Saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacak üçüncü şahıs çalışması nedeniyle Yazla Mahallesi’nde Komando (12. Sokak), Doruk (11. Sokak) ve Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Gelendost

Saat 09.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle Türbeönü bölgesine elektrik verilemeyecek.

Isparta merkez

İl merkezinde pazar günü üç ayrı çalışma nedeniyle farklı saat aralıklarında kesinti yaşanacak.

04.00-08.00 saatleri arasında:

Yatırım çalışması kapsamında Davraz Mahallesi, 115. Cadde, 3953 Sokak, Gazi Kemal, Gülevler Mahallesi 106. Cadde, Karaağaç, Kepeci Mahallesi 1208 Sokak, Sermet ve İskender bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-13.00 saatleri arasında:

Deplase çalışması nedeniyle Vatan Ova bölgesi ve Savköy Fatih Mahallesi 540 Sokak’ta elektrik verilemeyecek.

09.00-16.00 saatleri arasında:

Bir diğer deplase çalışması kapsamında Sanayi Mahallesi 3335 Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacak.

VATANDAŞLARA PLANLI KESİNTİ UYARISI

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların belirtilen tarih ve saatleri dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

Planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verilmesi bekleniyor.