Kaymakam Adem Çelik’ten Şehit Yakınlarına Ziyaret

Kaymakam Adem Çelik yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 1929 Eğirdir doğumlu Kore Şehidimiz Yaşari Mustafa TÜRK’ün oğlu Osman TÜRK’ü evinde ziyaret etti.

Kaymakam Çelik’e ziyaret sırasında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesi Başkanı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koçarslan eşlik etti.

Kaymakam Adem Çelik, herhangi bir sıkıntı ve sorunları olduğunda, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını ve devletimizin şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.