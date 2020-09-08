Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait Yeni Mahalle 14 ada, 39-40 parsel üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ yapım işi başladı.İlçemizde yaz-kış spor faaliyetlerinin devamı için atılan büyük bir adım daha hayata geçiyor. ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ 30x40 metre ebatlarında kapalı alan oluşturularak içerisinde soyunma kabinleri, WC, giriş holü bulunacak. Tesis çocuklar, gençler, bay-bayanlar ve tüm yaş gruplarına hizmet edecek. Halkımız bu havuzdan tüm imkanlarıyla faydalanabilecek.‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ yapım işi, inşaat alanın da hafriyat alınarak grabeton döküldü. İş planına göre yaklaşık 10 gün içinde temeli atılıp, yıl sonun da hizmete sunulması hedefleniyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Kemik Hastanesi yanında Yeni Mahallede yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatında inceleme yaptı. İnşaat alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan GÖK, daha sonra çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. Yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilecek olan yarı olimpik yüzme havuzuyla ilgili açıklama yapan Başkan GÖK, “Eğirdir’imizde genç nüfus çoğunluktadır. Bu gençlerimizin spor ihtiyacını karşılamak amacıyla İlçemizde inşaatı devam eden kapalı yüzme havuzumuzun inşaatının tamamlanması ve teslim edilmesi önümüzdeki aylarda gerçekleşecektir. Havuzumuz yaz-kış kullanabilecek bir tesis olacaktır. Yazın sıcak aylarda vatandaşlarımızın serinleme ihtiyacını, kışında spor amacıyla yüzmeyi geliştirmek isteyenlerin çeşitli sosyal alanlarıyla birlikte halkımızın hizmetinde olacaktır. Eğirdir’imizin ve bölgenin ihtiyacı olan bu havuzumuz şimdiden hayırlı olsun.’ ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)