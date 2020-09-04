GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Başkan Başdeğirmen “Amatör spor kulüplerimizin yanındayız”

Başkan Başdeğirmen “Amatör spor kulüplerimizin yanındayız”
TÜRKİYE
44 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Başkan Başdeğirmen “Amatör
spor kulüplerimizin yanındayız”
 
Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor’da Kulüp Başkanı Ozan Gezer ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek takıma katkılarından dolayı plaket verdi.
Isparta Emrespor Kulübü Başkanı Ozan Gezer, ziyarette yaptığı konuşmada Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen’in takımın her zaman yanında olduğunu ve desteğini yanlarında hissettiklerini dile getiren Gezer, “Başkanım, takımımızın buraya gelmesindeki emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Isparta Belediyesi ve Şükrü Başdeğirmen her zaman yanımızda olmuştur” dedi.
Emrespor’u kamuoyuna tam olarak anlatamadıklarından bahseden Kulüp Başkanı Ozan Gezer, “Emrespor altyapısıyla, akademisiyle ve çalışmalarıyla her zaman örnek bir kulüp olmuştur.  Emrespor, gençlere yaz okulu imkanı da sunuyor. Altyapısında yüzlerce gencimiz var. Ayrıca Emre Akademi olarak dershanelerimizde çocuklarımıza eğitimler verdik. A takımımızda 15 yerli futbolcumuz var. Emrespor, 2 senede Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkmıştır.  İlk sene Ispartaspor ile yaptığımız Play-Off maçından dolayı çıkamamıştık. Ama bu sene Allah nasip etti buralara kadar geldik.  Kendi çocuklarımızla başarılı olacağımızı herkes gördü. Emrespor’un şehrin takımı olduğunu herkesin kabullenmesi lazım. Ispartaspor’a başarılar dileriz. Herkesin hedefi vardır. Emrespor’da bu şehrin takımıdır.  Biz hedefimizi 1. Lig olarak belirlemiştik ve bu yolda yürüyeceğiz. Tabii bu hedefe sizin katkılarınız sizin desteklerinizle ilerleyeceğiz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Emrepor’u Bölgesel Amatör Lige yükseldiği için kutladı. Başdeğirmen, BAL’a çıkmak için kulüp yöneticileri ve sporcuların büyük emekler verdiğini söyledi. Emrespor’un faaliyetlerini yakından takip ettiğini, kulübü ziyaret ettiğini kaydeden Başdeğirmen, Emrespor Akademinin kendisini çok etkilediğini belirtti.  
Isparta’nın çocuklarıyla başarının elde edilmesinin ayrıca gurur verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emrespor başta olmak üzere 25 amatör spor kulübüne destek verdiklerini hatırlattı.  
Başkan Başdeğirmen, “Sizlerin de amatörden bal ligine gelmesiyle alakalı her zaman için destek verdik. Daha sonrada bu desteklerimiz devam edecektir. Sizler amatör liglerin içerisinde bal liginde olduğunuz için belediye olarak sizlerin yanında olacağız. Sizlere gereken destekleri vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda en iyisini yapabilmesi için hep beraber Isparta olarak mücadele edeceğiz. Bizim Isparta’da şu anda bir tane profesyonel 3. Ligde takımımız var. Ayrıca Emrespor’umuz ve Gelendostspor’umuz var.  Bal liginde gelecekte en iyi yerlere gelebilmesi, yükselebilmesi, ileriye gitmesi bizim hep birlikte beraber vereceğimiz gayretlere bağlı. Bu ne bir belediyeyle, ne de siz yöneticilerle olur. Sizleri Emrespor Başkanı olarak her zaman takdir etmişimdir. Emrespor Başkanı Ozan kardeşim, sizler gerçekten şartlar ne olursa olsun her zaman kulübü desteklediniz. Takımı en iyi yerlere getirmek için mücadele verdiniz.
Yani Bölgesel Amatör Lig’de olmak kolay bir şey değil. Bundan sonra daha zor şartlara dayanacağınızı biliyorum. Yöneticilerimiz fedakar inşallah sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Geçen yılda 25 tane spor kulübümüze destek verdik. Bu yılda gereken destekleri vererek onların ayakta kalmalarını ileriye doğru koşmalarını sağlayacak çalışmaları yapmak bizim görevimizdir. Bunun bilincindeyiz. Daha da üstlere çıkacağınıza inanıyorum. Başarılar diliyorum” dedi.
Emrespor Akademisi’nin kendisini çok etkilediğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Siz de çok önemli gayretler gösterdiniz, Emrespor olarak emek verdiniz. Yani bu kolay bir şey değildir. Kulübünüzü ziyaret ettim. Akademi olmanız beni çok etkilemişti. Takımda 15 sporcumuzun kendi çocuğumuz olması bizi son derece mutlu ediyor. Gidişatınız çok güzel. Ben dün Altınordu stadını gezdim. Altınordu’nun genç sporcu merkezine gittim. Aklıma siz geldiniz. Gerçekten orada her türlü etkinliği ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz” diye konuştu.
 
Isparta’ya 2 adet Spor Kompleksi ve 17 semt sahasının da yapılacağını dile getiren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “17 semt sahası yapacağız. 1 tane de ayrıca Emre mahallesine standartlarda bir saha yapılacak. Sentetik saha çalışmasını sonuçlandırdık. Buralardan gençler yetişecek. Ayrıca Fatih Mahallesinde 26 bin metre kare alan içerisinde sporcu yetiştirme merkezi oluşturduk. Onun içerisinde sentetik halı saha, hem normal mahalle stadı, onun dışında yüzme havuzu, basketbol ve voleybol oyun alanları içeren sosyal tesisleriyle beraber bir proje hazırladık. İnşallah çok kısa süre içinde bunların sözleşmelerini yapıp inşaatlarına başlanacak. Görüşmelerimizde sona gelindi. İşte böyle alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunu söylüyorum. Isparta’da IYAŞ Gençlikspor var.  Alt yapıyı çok iyi değerlendirdi. Emrespor olarak sizler varsınız. Özel okullar; spor okulları bunların hepsiyle beraber destekleriyle beraber gençlerimizin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılabilmesi lazım. Yoksa sürekli dışarıdan oyuncu alımıyla büyük paralarla bu işi götürmek çok zor. Onun için bizde hep beraber inşallah bunu başaracağız, milletvekillerimiz de bu çalışmalarımıza çok destek veriyorlar. Bu şekilde Isparta’da bu spor merkezini oluşturacağız. Böylece Isparta’da sizin gibi takımlara çalışma imkanları sağlıyoruz” diye konuştu.
Ziyarette ayrıca Emrespor Yöneticileri Ender Kızıltan, Fehmi Gezer, Nuri Top ve Gültekin Özdemir’de hazır bulundu.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA YENİ KARARLAR
Bakanı Sayın Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Isparta'da
Isparta'da JAK Timleri her an görevi başında
Koronavirüs için en kritik riskli 7 ili açıklandı
Son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
ISPARTA'NIN MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR MERKEZİ GÜVEN MOTOR
Isparta'da Gözde Balık Tezgahları doldu taştı!
Isparta'da emniyetten 17 operasyon!
Isparta ve Burdur'da hava sıcaklığı uyarısı
Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)
ISPARTA'NIN YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ
Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Lavantanın Yolculuğu
Isparta Valisi Seymenoğlu Öğrencilerle Buluştu
Isparta'da sahte alkollü içecek operasyonu!
Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi
ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİ
Davraz mora büründü Lavanta Hasadı Başladı
Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı
İLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAK
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...
Isparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'da
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

75 il için SARI KODLU UYARI75 il için SARI KODLU UYARI28 Ağustos 2020
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuruIsparta Belediyesi'nden önemli duyuru28 Ağustos 2020
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYAYENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA29 Ağustos 2020
Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!29 Ağustos 2020
ISPARTA’DA KADIN KOOPERATİFLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORISPARTA’DA KADIN KOOPERATİFLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR29 Ağustos 2020
Yeni endişe Koronavirüs yön değiştirdiYeni endişe Koronavirüs yön değiştirdi01 Eylül 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajıIsparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2020
Isparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'daIsparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'da30 Ağustos 2020
TED Isparta Koleji'nde miniklere soru-cevap etkinliğiTED Isparta Koleji'nde miniklere soru-cevap etkinliği28 Ağustos 2020
Aşure Nedir?Aşure Nedir?29 Ağustos 2020
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...30 Ağustos 2020
ISPARTA'NIN YENİ MOBİLYA MARKASI MOPARK!ISPARTA'NIN YENİ MOBİLYA MARKASI MOPARK!29 Ağustos 2020
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlandıIsparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı30 Ağustos 2020
ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİ31 Ağustos 2020
İLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAKİLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAK31 Ağustos 2020
Davraz mora büründü Lavanta Hasadı BaşladıDavraz mora büründü Lavanta Hasadı Başladı31 Ağustos 2020
Isparta'da engelli Ertan çifti isteklerine kavuştuIsparta'da engelli Ertan çifti isteklerine kavuştu30 Ağustos 2020
Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” MesajıRektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı30 Ağustos 2020
Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladıIsparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı31 Ağustos 2020
Isparta MEM Yılmaz'ın 30 Ağustos mesajıIsparta MEM Yılmaz'ın 30 Ağustos mesajı30 Ağustos 2020