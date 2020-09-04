Başkan Başdeğirmen “Amatör

spor kulüplerimizin yanındayız”



Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor’da Kulüp Başkanı Ozan Gezer ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek takıma katkılarından dolayı plaket verdi.

Isparta Emrespor Kulübü Başkanı Ozan Gezer, ziyarette yaptığı konuşmada Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen’in takımın her zaman yanında olduğunu ve desteğini yanlarında hissettiklerini dile getiren Gezer, “Başkanım, takımımızın buraya gelmesindeki emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Isparta Belediyesi ve Şükrü Başdeğirmen her zaman yanımızda olmuştur” dedi.

Emrespor’u kamuoyuna tam olarak anlatamadıklarından bahseden Kulüp Başkanı Ozan Gezer, “Emrespor altyapısıyla, akademisiyle ve çalışmalarıyla her zaman örnek bir kulüp olmuştur. Emrespor, gençlere yaz okulu imkanı da sunuyor. Altyapısında yüzlerce gencimiz var. Ayrıca Emre Akademi olarak dershanelerimizde çocuklarımıza eğitimler verdik. A takımımızda 15 yerli futbolcumuz var. Emrespor, 2 senede Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkmıştır. İlk sene Ispartaspor ile yaptığımız Play-Off maçından dolayı çıkamamıştık. Ama bu sene Allah nasip etti buralara kadar geldik. Kendi çocuklarımızla başarılı olacağımızı herkes gördü. Emrespor’un şehrin takımı olduğunu herkesin kabullenmesi lazım. Ispartaspor’a başarılar dileriz. Herkesin hedefi vardır. Emrespor’da bu şehrin takımıdır. Biz hedefimizi 1. Lig olarak belirlemiştik ve bu yolda yürüyeceğiz. Tabii bu hedefe sizin katkılarınız sizin desteklerinizle ilerleyeceğiz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Emrepor’u Bölgesel Amatör Lige yükseldiği için kutladı. Başdeğirmen, BAL’a çıkmak için kulüp yöneticileri ve sporcuların büyük emekler verdiğini söyledi. Emrespor’un faaliyetlerini yakından takip ettiğini, kulübü ziyaret ettiğini kaydeden Başdeğirmen, Emrespor Akademinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Isparta’nın çocuklarıyla başarının elde edilmesinin ayrıca gurur verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emrespor başta olmak üzere 25 amatör spor kulübüne destek verdiklerini hatırlattı.

Başkan Başdeğirmen, “Sizlerin de amatörden bal ligine gelmesiyle alakalı her zaman için destek verdik. Daha sonrada bu desteklerimiz devam edecektir. Sizler amatör liglerin içerisinde bal liginde olduğunuz için belediye olarak sizlerin yanında olacağız. Sizlere gereken destekleri vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Çocuklarımızın en iyi şartlarda en iyisini yapabilmesi için hep beraber Isparta olarak mücadele edeceğiz. Bizim Isparta’da şu anda bir tane profesyonel 3. Ligde takımımız var. Ayrıca Emrespor’umuz ve Gelendostspor’umuz var. Bal liginde gelecekte en iyi yerlere gelebilmesi, yükselebilmesi, ileriye gitmesi bizim hep birlikte beraber vereceğimiz gayretlere bağlı. Bu ne bir belediyeyle, ne de siz yöneticilerle olur. Sizleri Emrespor Başkanı olarak her zaman takdir etmişimdir. Emrespor Başkanı Ozan kardeşim, sizler gerçekten şartlar ne olursa olsun her zaman kulübü desteklediniz. Takımı en iyi yerlere getirmek için mücadele verdiniz.

Yani Bölgesel Amatör Lig’de olmak kolay bir şey değil. Bundan sonra daha zor şartlara dayanacağınızı biliyorum. Yöneticilerimiz fedakar inşallah sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Geçen yılda 25 tane spor kulübümüze destek verdik. Bu yılda gereken destekleri vererek onların ayakta kalmalarını ileriye doğru koşmalarını sağlayacak çalışmaları yapmak bizim görevimizdir. Bunun bilincindeyiz. Daha da üstlere çıkacağınıza inanıyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Emrespor Akademisi’nin kendisini çok etkilediğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Siz de çok önemli gayretler gösterdiniz, Emrespor olarak emek verdiniz. Yani bu kolay bir şey değildir. Kulübünüzü ziyaret ettim. Akademi olmanız beni çok etkilemişti. Takımda 15 sporcumuzun kendi çocuğumuz olması bizi son derece mutlu ediyor. Gidişatınız çok güzel. Ben dün Altınordu stadını gezdim. Altınordu’nun genç sporcu merkezine gittim. Aklıma siz geldiniz. Gerçekten orada her türlü etkinliği ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz” diye konuştu.



Isparta’ya 2 adet Spor Kompleksi ve 17 semt sahasının da yapılacağını dile getiren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “17 semt sahası yapacağız. 1 tane de ayrıca Emre mahallesine standartlarda bir saha yapılacak. Sentetik saha çalışmasını sonuçlandırdık. Buralardan gençler yetişecek. Ayrıca Fatih Mahallesinde 26 bin metre kare alan içerisinde sporcu yetiştirme merkezi oluşturduk. Onun içerisinde sentetik halı saha, hem normal mahalle stadı, onun dışında yüzme havuzu, basketbol ve voleybol oyun alanları içeren sosyal tesisleriyle beraber bir proje hazırladık. İnşallah çok kısa süre içinde bunların sözleşmelerini yapıp inşaatlarına başlanacak. Görüşmelerimizde sona gelindi. İşte böyle alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunu söylüyorum. Isparta’da IYAŞ Gençlikspor var. Alt yapıyı çok iyi değerlendirdi. Emrespor olarak sizler varsınız. Özel okullar; spor okulları bunların hepsiyle beraber destekleriyle beraber gençlerimizin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılabilmesi lazım. Yoksa sürekli dışarıdan oyuncu alımıyla büyük paralarla bu işi götürmek çok zor. Onun için bizde hep beraber inşallah bunu başaracağız, milletvekillerimiz de bu çalışmalarımıza çok destek veriyorlar. Bu şekilde Isparta’da bu spor merkezini oluşturacağız. Böylece Isparta’da sizin gibi takımlara çalışma imkanları sağlıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Emrespor Yöneticileri Ender Kızıltan, Fehmi Gezer, Nuri Top ve Gültekin Özdemir’de hazır bulundu.